Alpha and Omega Semiconductor en hausse après que B Riley a relevé son objectif de cours

24 octobre - ** Les actions du concepteur de semi-conducteurs Alpha and Omega Semiconductor AOSL.O en hausse de 4,0% à 30,50 $

** La maison de courtage B Riley Securities relève son objectif de cours pour AOSL de 35$ à 40$, ce qui implique une hausse de 36,4% par rapport à sa dernière clôture

** B Riley estime qu'AOSL pourrait connaître "une accélération grâce à des succès croissants dans le domaine de l'IA ou à une atténuation de la pression sur les prix des concurrents"

** La société de courtage indique que le contexte fondamental du deuxième semestre 25 suggère une "dynamique à plusieurs vitesses, avec une demande d'IA très soutenue, mais une demande pour les PC, smartphones, produits de consommation et wearables à plus fort volume qui évolue de manière plus sélective"

** Deux des trois maisons de courtage recommandent une note d'"achat", tandis que la troisième recommande de "conserver"; l'action a un objectif de cours médian de 32 $ – données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 20,8 % cette année