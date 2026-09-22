Alors que Trump et Xi se rencontrent, les investisseurs jouent sur les deux tableaux face au clivage autour de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de JPM)

Alors que la Chine et les États-Unis se livrent à une course effrénée pour mettre en place des chaînes d’approvisionnement distinctes dans le domaine de l’IA, les investisseurs jouent sur les deux tableaux: les banques américaines lèvent des fonds pour des start-ups chinoises spécialisées dans l’IA, tandis que les capitaux chinois affluent vers les entreprises technologiques américaines.

Les enjeux sont considérables: selon les données de LSEG, les banques de Wall Street ont joué le rôle de teneurs de livre dans 19 opérations sur les marchés des capitaux propres de la haute technologie chinoise, pour un montant total de 17,2 milliards de dollars depuis le début de l’année, ce qui représente près de 30 % du volume total des émissions du secteur.

Les actions américaines, en particulier celles des semi-conducteurs, constituent également la destination privilégiée pour les fonds communs de placement chinois investissant à l’étranger. La valeur des actions américaines détenues par les résidents de Hong Kong et les Chinois continentaux a bondi de 23 % au cours de l’année écoulée pour dépasser les 750 milliards de dollars, selon des données américaines.

Ces liens financiers, mis en évidence dans des informations publiques, entremêlent les concurrents dans une rivalité que les analystes comparent à la course à l’espace de la Guerre froide. L’intelligence artificielle devrait être au centre des discussions lorsque les dirigeants Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront cette semaine à Washington.

Pour les investisseurs, cette exposition réciproque constitue un filet de sécurité qui incite les deux parties à maintenir des relations stables et à ne pas trop espérer que la rencontre Trump-Xi ouvre de nouvelles perspectives.

Cette situation risque également de se dénouer de manière douloureuse si les relations sino-américaines se détériorent et divisent encore davantage le développement de l’IA en deux camps.

«Les entreprises et les investisseurs américains et chinois continuent de maintenir leurs liens et d’investir les uns chez les autres malgré un contexte géopolitique très instable», a déclaré Fred Hu, fondateur et président de la société de capital-investissement Primavera Capital Group.

«Le prochain sommet Trump-Xi devrait, espérons-le, apporter davantage de certitude et de dynamisme à cette interconnexion financière essentielle et aux relations économiques au sens large. »

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré que lui-même et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng avaient discuté cette semaine de la mise en place d’un dialogue américano-chinois sur l’IA , assorti d’un système d’alerte pour les objectifs communs et les menaces.

LIENS FINANCIERS

Les liens financiers se sont maintenus et renforcés malgré la volonté de la Chine d’atteindre l’autosuffisance en matière d’IA et l’initiative américaine « Pax Silica » , visant à sécuriser ses chaînes d’approvisionnement en IA.

Washington restreint la fourniture de puces haut de gamme et de technologies de fabrication de puces à la Chine et limite depuis plusieurs années les investissements américains dans les secteurs sensibles liés à l’IA en Chine.

Mais les règles d’investissement prévoient une exception pour les titres cotés en bourse et n’ont pas empêché Wall Street de participer au boom des introductions en bourse liées à l’IA en Chine, où l’intérêt des investisseurs est en partie alimenté par la volonté d’autosuffisance de la Chine.

Les banques de Wall Street ont conseillé cette année plus d’une douzaine d’introductions en bourse et de ventes d’actions supplémentaires dans le domaine de l’IA et des puces, selon les données de LSEG.

Le fait que Wall Street souscrive aux introductions en bourse des entreprises technologiques chinoises revient à « tirer profit des deux côtés d’une guerre froide », a déclaré James Buckley-Thorp, fondateur et directeur général de la société d’IA Atlian.

Le fabricant de composants optiques Zhongji Innolight

3308.HK , qui a levé 6,8 milliards de dollars lors d’une introduction en bourse majeure à Hong Kong, comptait parmi ses coordinateurs mondiaux conjoints Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Citigroup C.N .

Goldman et Morgan Stanley ont également participé aux introductions en bourse à Hong Kong du développeur d’IA MiniMax

0100.HK , des fabricants de puces Montage Technology 6809.HK et Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor 9903.HK , tandis que J.P. Morgan JPM.N a pris en charge la vente d’actions à Hong Kong, d’un montant d’environ 2,6 milliards de dollars, de Victory Giant Technology 2476.HK , qui fabrique des circuits imprimés pour les serveurs d’IA.

Les banques américaines figurent également dans les registres des actionnaires des fabricants de puces cotés sur le STAR Market de Shanghai, un marché similaire au Nasdaq; ces participations reflètent généralement des opérations réalisées pour le compte de clients et suggèrent que ces banques servent de canaux pour acheminer des liquidités internationales vers ce secteur.

Du point de vue des investisseurs, les restrictions technologiques américaines pourraient favoriser, plutôt qu’entraver, le développement et l’intérêt pour les acteurs technologiques chinois, a déclaré M. Buckley-Thorp, d’Atlian.

« Il y aura deux Internet, deux écosystèmes de puces, deux ensembles de règles, et votre portefeuille aura besoin d’un passeport valable pour les deux », a-t-il déclaré.

« L’investisseur de Shanghai qui achète Nvidia et le fonds de pension qui achète Zhipu à Hong Kong font le même pari: que les responsables politiques n’iront pas jusqu’au bout. C’est ça, la stratégie » , a-t-il ajouté, faisant référence au risque que les responsables politiques adoptent une ligne plus dure en matière d’IA.

LE CAPITAL EST À LA RECHERCHE DE PROFITS

Là où ils peuvent être suivis, les flux d’investissements chinois vers les États-Unis se sont également révélés importants.

Les actions américaines, et notamment les valeurs technologiques, représentent près de la moitié des 1 000 milliards de yuans (150 milliards de dollars) gérés par les fonds communs de placement chinois à l’étranger, qui investissent dans le cadre de quotas contrôlés par l’autorité chinoise de régulation des changes.

La valeur des participations chinoises a bondi cette année dans des fabricants de puces américains, notamment Micron Technology MU.O , AMD AMD.O , Sandisk Corp SNKD.O , Lam Research LRCX.O et Applied Materials AMAT.O , selon les données compilées par Sinolink Securities.

Selon S&P Global Market Intelligence, la valeur totale des levées de fonds américaines dans le domaine de l’IA impliquant des investisseurs basés en Chine ou à Hong Kong a fortement augmenté, passant d’environ 436 millions de dollars en 2023 à près de 8,9 milliards de dollars à la mi-septembre.

Certes, les flux évoluent et des tensions se font sentir à la surface.

Thilo Hanemann, associé au sein du cabinet d’études Rhodium Group, a déclaré que les investisseurs chinois fortunés continuaient d’investir dans des entreprises technologiques américaines par le biais de fonds offshore, « mais la visibilité sur ces structures de fonds, et donc sur l’ampleur de l’exposition, est très limitée ».

Au moins un législateur américain a critiqué JPMorgan Chase et Bank of America pour avoir garanti l’introduction en bourse à Hong Kong du géant chinois des batteries Contemporary Amperex Technology Co 3750.HK , une entreprise qui, selon les États-Unis, entretient des liens avec l’armée chinoise.

Dans une réponse par e-mail, JPM a déclaré: « Nous reconnaissons les défis posés par la géopolitique. Alors que les entreprises mondiales et chinoises continuent de s’engager et de se faire concurrence sur les différents marchés, nous exerçons nos activités dans le respect des cadres juridiques, réglementaires et de gestion des risques applicables. »

Washington ajoute également un nombre croissant d’entreprises technologiques chinoises à sa liste des sociétés qu’il estime apporter leur soutien à l’armée de Pékin. De plus, le site web de SpaceX et les documents relatifs à son introduction en bourse étaient inaccessibles à Hong Kong et en Chine continentale avant son introduction en bourse en juin.

Pour l’instant, les investisseurs des deux côtés de ce qu’on appelle le « rideau de silicium » souhaitent toutefois diversifier leurs placements.

« Il n’y aura probablement pas de vainqueur unique dans la course à l’IA entre les États-Unis et la Chine », a déclaré Xile He, un entrepreneur né et formé en Chine, cofondateur et directeur général de la start-up d’IA BrentX à San Francisco.

« Du point de vue d’un investisseur, je pense que miser entièrement sur un seul camp représente un risque important. »

(1 dollar = 6,6963 yuans renminbi)