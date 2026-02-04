Alors que les valeurs des logiciels s'effondrent, les investisseurs débattent de la menace existentielle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions du secteur des logiciels chutent en raison des craintes de perturbation liées à l'IA, mais l'intensité des ventes diminue

*

La lutte pour protéger les portefeuilles alors que l'IA brouille les valorisations et les perspectives commerciales

*

Un analyste: Les agents de l'IA ne vont pas encore détruire les entreprises de logiciels

(Le contexte et les commentaires des analystes sont ajoutés tout au long de l'article) par Danilo Masoni, Medha Singh et Aditya Soni

Les investisseurs évaluaient mercredi si la chute des valeurs logicielles mondiales cette semaine était allée trop loin, alors qu'ils se demandaient si les entreprises pouvaient survivre à la menace existentielle posée par l'intelligence artificielle.

La réponse: Elle n'est pas claire et entraînera de la volatilité. Après un vaste mouvement de repli mardi , qui a vu l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS chuter de près de 4 %, le secteur a encore perdu 1 % mercredi. Alors que les valeurs logicielles ont été sous pression ces derniers mois, l'IA étant passée d'un effet de levier pour bon nombre de ces entreprises à une inquiétude des investisseurs quant aux perturbations qu'elle causera dans certains secteurs, le dernier mouvement de repli a été déclenché par un nouvel outil juridique issu du grand modèle de langage Claude d'Anthropic (LLM). L'outil - un plug-in pour l'agent de Claude pour les tâches juridiques, les ventes, le marketing et l'analyse de données - a souligné la poussée des LLM dans ce qu'on appelle la "couche d'application", où ces entreprises s'immiscent de plus en plus dans les activités lucratives des entreprises pour obtenir les revenus dont elles ont besoin pour financer des investissements massifs. En cas de succès, les investisseurs s'inquiètent de voir ce phénomène dévaster toute une série de secteurs, de la finance au droit en passant par le codage.

La stratégie des LLM - et son potentiel à nuire aux entreprises établies - rappelle la façon dont Amazon.com

AMZN.O a perturbé plusieurs industries en utilisant son emprise sur un marché de niche, celui des livres en ligne, pour construire une entreprise qui s'étend maintenant au commerce de détail, au cloud et à la logistique. Certains analystes ont déclaré que le succès de ces LLM d'IA était loin d'être garanti, étant donné qu'ils manquent de données spécialisées qui sont cruciales pour les entreprises dans ces secteurs. Selon eux, le repli reflète une ruée pour protéger les portefeuilles alors que les progrès rapides de la technologie brouillent les évaluations et les perspectives commerciales au-delà des prévisions habituelles de trois à cinq ans des entreprises.

"Nous n'en sommes pas encore au point où les agents de l'IA détruiront les entreprises de logiciels, en particulier compte tenu des préoccupations concernant la sécurité, la propriété et l'utilisation des données", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

M. Barringer estime qu'il faut s'attendre à une plus grande volatilité. "En période de volatilité, les gens tirent d'abord et posent des questions ensuite", a-t-il déclaré.

C'est ce qui s'est passé ces derniers jours. L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 13 % sur cinq séances consécutives et a perdu 26 % par rapport à son sommet d'octobre, alors que l'indice S&P 500 .SPX a atteint son plus haut niveau historique cette semaine.

L'indice mondial MSCI des logiciels et services

.MIWO0SS00PUS a chuté de 13 % encinq jours. Suivant l'exemple de Wall Street, l'Asie a subi de fortes baisses mercredi. Les exportateurs indiens de technologies de l'information .NIFTYIT ont perdu près de 6% et les développeurs japonais de logiciels et de systèmes NEC 6701.T , Nomura Research 4307.T et Fujitsu 6702.T ont chuté de 8% à 11%.

La pression à la vente a toutefois commencé à s'atténuer en Europe, la plus grande société de logiciels de la région, SAP

SAPG.DE , n'ayant baissé que de 0,1%.

Le TEMPS FERA SON ŒUVRE Certains analystes et experts ont déclaré qu'il était trop tôt pour annoncer la fin des entreprises mondiales de logiciels et de données. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré mardi que les craintes que l'IA remplacerait les logiciels et les outils connexes étaient "illogiques" et que "le temps fera son œuvre".

Mark Murphy, responsable de la recherche sur les logiciels d'entreprise aux États-Unis chez JPMorgan, a déclaré qu'il était "illogique" de dire qu'un nouveau plug-in d'un LLM remplacerait "chaque couche de logiciel d'entreprise critique".

Les logiciels sont considérés comme particulièrement vulnérables aux perturbations, car des outils tels que Claude automatisent de plus en plus les tâches routinières qui ont longtemps étayé le pouvoir de fixation des prix de l'industrie.

"Nous sommes maintenant dans un environnement où le secteur n'est pas seulement coupable jusqu'à preuve du contraire, mais où il est maintenant condamné avant le procès", a déclaré Toby Ogg, analyste chez JPMorgan.

"Nous avons l'impression, d'après les discussions avec les investisseurs, que l'appétit général pour intervenir reste généralement faible", a-t-il ajouté, citant des risques tels que la concurrence des entreprises natives de l'IA et les clients qui construisent leurs propres solutions en interne.