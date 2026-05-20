Un ex-agent autrichien du renseignement condamné pour espionnage au profit de la Russie

AEgisto Ott, ancien agent du renseignement autrichien, au tribunal de Vienne, pour le début de son procès, le 22 janvier 2026 en Autriche ( APA / ROLAND SCHLAGER )

Un ancien agent autrichien du renseignement a été condamné mercredi en Autriche à plus de quatre ans de prison ferme pour avoir mené durant des années au détriment des Occidentaux et de son pays des activités d'espionnage au profit de la Russie.

Egisto Ott, 63 ans, a été condamné à l'unanimité du jury d'assises à quatre ans et un mois de prison ferme notamment pour espionnage au détriment de l'Autriche, abus de pouvoir et corruption.

Il risquait jusqu'à cinq ans de prison.

Il a fait appel et la peine n'est pas définitive.

Il avait plaidé non coupable et était jugé par le tribunal de la capitale autrichienne depuis le 22 janvier pour des activités réalisées sans mandat entre 2015 et 2022, selon le parquet.

L'accusation se basait partiellement sur des preuves fournies à l'Autriche par un pays occidental, qui a démasqué Egisto Ott au cours d'une enquête. Un témoin britannique a été entendu lors du procès.

Les jurés ont acquis la conviction durant le procès qu'il a bien adressé des demandes d'entraide à l'Italie et au Royaume-Uni pour obtenir des informations dans l'intérêt de la Russie et non celui de l'Autriche.

Il a notamment opéré sur ordre de Jan Marsalek, ancien dirigeant autrichien du groupe allemand Wirecard, recherché pour fraude, présumé réfugié en Russie et soupçonné de travailler pour les services de renseignement russes (FSB).

Il a transmis les téléphones portables des trois plus hauts responsables du ministère autrichien de l'Intérieur, ce qui a entre autres mis en danger la sécurité de réfugiés ukrainiens et tchétchènes en Autriche, tout en exposant des milliers de contacts enregistrés dans les appareils.

- Nid d'espions -

Un ordinateur portable "sur lequel est stocké un matériel de sécurité électronique non publiquement connu, utilisé par les Etats de l'UE pour une communication électronique sécurisée", a également été remis au FSB. Il a ensuite été revendu à l'Iran.

Egisto Ott, ancien agent du renseignement autrichien, au tribunal de Vienne, pour le début de son procès, le 22 janvier 2026 en Autriche ( APA / ROLAND SCHLAGER )

Egisto Ott a transmis des informations sur des personnalités "menacées de représailles" en Russie, comme un ancien espion russe réfugié au Monténégro. Il a apporté indirectement de l'aide à un proche du président russe Vladimir Poutine, Arkadi Rotenberg, visé par des sanctions européennes.

Moscou cherchait à savoir pourquoi la petite amie lettonne de l'homme d'affaires rencontrait des problèmes, lors de ses passages à des frontières européennes.

Il a rédigé une analyse critique du modus operandi du meurtre en 2019 d'un Géorgien d'origine tchétchène à Berlin par un agent envoyé par Moscou.

Un autre agent autrichien qui l'a assisté dans certaines de ses démarches a pour sa part été condamné à quinze mois de prison avec sursis pour abus de pouvoir.

Cette affaire a été présentée par la presse autrichienne comme la plus importante concernant des faits d'espionnage dans le pays depuis plusieurs décennies.

Plus de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine, Vienne demeure régulièrement décrite comme un nid d'espions russes et environs 220 employés sont toujours accrédités auprès de l'ambassade de Russie, l'une des plus grandes missions diplomatiques russes en Europe.

Car en Autriche, l'espionnage demeure légal, tant qu'il n'est pas opéré au détriment des intérêts du pays hôte, ce qui a dégradé les relations entre ce pays de 9,2 millions d'habitants et les services de renseignement partenaires ces dernières années.

Pour faire taire les critiques, le gouvernement de coalition entre les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux envisage d'étendre la répression à l'espionnage au détriment de l'UE ou des organisations internationales installées à Vienne et de pénaliser le recrutement d'agents pour des services de renseignement étrangers.

Mercredi, Egisto Ott a également été reconnu coupable de violation du secret de la fonction pour avoir fourni des informations à un élu du parti d'extrême droite FPÖ.