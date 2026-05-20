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Alors que les marchés boursiers se replient, c'est au tour de Nvidia de publier ses résultats
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:42

20 mai - Point sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Kevin Buckland

Comme si les marchés n'étaient pas déjà assez volatils, les résultats très attendus de Nvidia NVDA.O pourraient aujourd'hui faire fluctuer le cours de l'action de la société la plus valorisée au monde de 350 milliards de dollars dans un sens ou dans l'autre, selon les cours des options . Les analystes prévoient un nouveau rapport exceptionnel de la part du fabricant de puces au cœur de l'engouement mondial pour l'IA, mais la question clé sera de savoir si Nvidia pourra rester dominante face à l'évolution de l'utilisation des semi-conducteurs – passant de la formation des systèmes d'IA à leur exploitation.

Ses rivaux traditionnels, Intel INTC.O et AMD AMD.O , ainsi qu'Alphabet, propriétaire de Google GOOGL.O , s'imposent comme des challengers dans le domaine des puces dites « d'inférence ». Et Nvidia publie ses résultats du premier trimestre à un moment délicat pour les marchés : les actions sont malmenées par une recrudescence des craintes inflationnistes, alors que la guerre en Iran fait grimper les prix du pétrole, ce qui suscite des inquiétudes quant à une hausse des taux d'intérêt mondiaux et pousse les rendements obligataires à des sommets inégalés depuis plusieurs années.

Les actions s'effondrent en Asie et les contrats à terme sur les actions européennes s'orientent à la baisse, dans le sillage des baisses enregistrées à Wall Street pendant la nuit. Le président Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis pourraient devoir frapper à nouveau l'Iran et qu'il avait été à une heure de donner l'ordre d'une attaque avant de la reporter après avoir reçu une proposition de paix iranienne.

Les rouages de la géopolitique sont en mouvement à travers le monde, le président chinois Xi Jinping accueillant à Pékin son « vieil ami » Vladimir Poutine, le dirigeant russe, moins d'une semaine après avoir reçu Trump, et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi clôturant mercredi une visite au sommet à Séoul.

En Europe, le dirigeant indien Narendra Modi est à Rome, et le Hongrois Peter Magyar se rend en Pologne pour son premier voyage officiel à l'étranger en tant que Premier ministre, alors qu'il ramène son pays dans le giron de l'Europe. Les responsables de la Banque d'Angleterre, dont le gouverneur Andrew Bailey, s'adressent à la commission des finances sur des sujets tels que la décision prise le mois dernier de maintenir les taux inchangés et l'impact de la guerre en Iran, alors que l'IPC britannique du mois d'avril doit également être publié.

La Réserve fédérale américaine publie le compte-rendu de sa réunion d'avril, lors de laquelle le conseil d'administration a maintenu les taux inchangés dans un contexte de division sans précédent depuis 1992: un membre dissident souhaitait une baisse, tandis que trois autres, à l'opposé, faisaient pression pour supprimer toute formulation accommodante du communiqué. Les marchés se tournent vers le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, pour obtenir des indications sur la voie à suivre tant en matière de politique monétaire que d'indépendance de la banque centrale .

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés mercredi:

- Résultats du premier trimestre de Nvidia

- Procès-verbal de la Fed

- IPC et IPP du Royaume-Uni; IPP de l'Allemagne; IAPC définitif de la zone euro (tous pour le mois d'avril)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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2 commentaires

  • 09:59

    Et pourtant, bien que s'y prenant très mal, l'Iran a besoin d'être nettoyé de ses ayattollahs et autres gardiens !

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