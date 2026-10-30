Alors que les compagnies aériennes américaines déploient des outils de tarification basés sur l'IA, des start-ups aident les voyageurs à tirer profit de la baisse des tarifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les start-ups tirent parti de la flexibilité apparue après la pandémie, alors que de nombreuses compagnies aériennes ont supprimé les frais de modification

* Alaska a cessé d’appliquer les baisses de tarifs via son service client début octobre

* Junova a constaté que 22 % des 10 000 vols suivis avaient fait l’objet de baisses de tarifs, souvent à plusieurs reprises

* JetBack affirme avoir récupéré 2,4 millions de dollars depuis son lancement début 2025

par Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes américaines se tournent vers l’intelligence artificielle pour optimiser leurs revenus issus des tarifs aériens. Aujourd’hui, des start-ups mettent l’IA au service de l’autre partie de la transaction, en aidant les passagers à récupérer automatiquement la différence lorsque les prix des billets baissent.

Des entreprises telles que JetBack, Junova et Refare surveillent les tarifs après la réservation des clients et demandent des remboursements ou des crédits de vol lorsque les prix baissent. Leur argument est simple: les compagnies aériennes ont passé des décennies à mettre au point des systèmes de tarification sophistiqués, tandis que les voyageurs ont été largement laissés à eux-mêmes pour vérifier les prix.

Ces services voient le jour alors que les compagnies aériennes font l’objet d’une surveillance accrue quant à leur utilisation de l’IA dans la tarification. Alors que le rôle de l’IA dans l’aviation continue d’évoluer, les compagnies aériennes utilisent cette technologie pour surveiller les tarifs de leurs concurrents tout en testant des applications visant à optimiser la tarification et à améliorer les opérations de vol.L’utilisation de l’IA a suscité des interrogations de la part des législateurs quant à savoir si cette technologie pourrait porter préjudice aux consommateurs si elle était utilisée pour fixer des tarifs personnalisés en fonction des données et du comportement des consommateurs.

Pour les voyageurs, ces start-ups tirent parti d’un changement survenu à la suite de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses compagnies aériennes américaines ont supprimé les frais de modification sur la plupart des billets non remboursables, les voyageurs se montrant réticents à réserver des voyages en raison des exigences de dépistage, des règles de quarantaine et des fermetures de frontières. Cela signifie qu’un passager qui achète un billet à 500 dollars peut être en mesure de réclamer la différence si le tarif tombe par la suite à 400 dollars, sans frais supplémentaires, bien que les politiques des compagnies aériennes varient.

“Les compagnies aériennes ont passé des décennies à investir dans des technologies de tarification incroyablement sophistiquées, tandis qu’on attend toujours des consommateurs qu’ils se contentent de rafraîchir une page web et de croiser les doigts”, a déclaré Bryan Dubno, fondateur de JetBack, qui affirme avoir récupéré 2,4 millions de dollars en crédits et remboursements depuis son lancement début 2025. “L’IA ne doit pas nécessairement être un avantage à sens unique.”

Junova a indiqué que parmi les 10 000 vols qu’elle a surveillés de septembre 2025 à juillet 2026, environ 22 % ont connu au moins une baisse de tarif. Environ 40 % d’entre eux ont vu leurs prix baisser plus d’une fois, ce qui illustre à quel point les tarifs peuvent évoluer rapidement après la réservation d’un passager.

Les tarifs aériens fluctuent comme les cours boursiers, a expliqué AJ Brustein, cofondateur de Junova. “Ils montent et descendent, souvent à la hausse. Mais lorsqu’ils baissent, vous avez la possibilité de récupérer cette différence de prix.”

Junova et Refare ne facturent leurs clients que lorsqu’ils récupèrent de l’argent, prélevant respectivement 20 % et 25 % des économies réalisées, tandis que JetBack facture 100 dollars par an.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES PEUVENT MODIFIER LES RÈGLES

Ce modèle économique repose toutefois fortement sur la volonté des compagnies aériennes de continuer à s’adapter aux baisses de tarifs sans imposer de pénalités importantes. La crise du COVID-19 a affaibli une source de revenus pour les transporteurs aériens américains, qui avaient perçu 2,84 milliards de dollars de frais d’annulation ou de modification de réservation en 2019.

Avant la pandémie, les frais de modification appliqués à de nombreux billets non remboursables rendaient pratiquement impossible la récupération d’une baisse modeste du tarif. La suppression généralisée de ces frais a ouvert une brèche pour les entreprises capables de surveiller en permanence les prix et de demander des crédits au nom des clients.

Cette opportunité pourrait toutefois disparaître. Début octobre, Alaska Airlines ALK.N a cessé de prendre en compte les baisses de tarifs via son service client, invitant désormais les voyageurs souhaitant bénéficier d’un tarif plus bas à annuler leur réservation et à en effectuer une nouvelle conformément aux règles tarifaires en vigueur.

Alaska a précisé qu’elle ne facturait pas de frais d’annulation pour ses tarifs en classe principale et en première classe. En revanche, ses billets “Basic Economy” donnent droit à un crédit correspondant à 50 % de la valeur du billet lorsqu’ils sont annulés au moins 14 jours avant le départ.

“Nous craignons d’être mis à l’écart si d’autres compagnies aériennes emboîtent le pas”, a déclaré Justin Dombrow, fondateur de Refare.

Les compagnies aériennes pourraient néanmoins avoir des raisons de tolérer ces services. De nombreux ajustements tarifaires sur les billets non remboursables sont effectués sous forme de crédits plutôt qu’en espèces, ce qui oblige les passagers à dépenser cet argent auprès de la même compagnie.

“Selon le point de vue que l’on adopte, ces remboursements restent avantageux pour la compagnie aérienne”, a déclaré AJ Brustein.