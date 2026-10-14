Alors que les banques de Wall Street financent et adoptent l'IA, les risques s'accumulent sur ces deux fronts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le développement de l'IA crée des opportunités mais aussi des risques financiers

* Les agents d’IA incontrôlés constituent de nouvelles menaces pour la sécurité

* Les dépenses en IA font face à des incertitudes en matière de demande et de rentabilité

* Les investisseurs attendent des preuves des gains de productivité liés à l’IA

par Manya Saini, Saeed Azhar et Tatiana Bautzer

Les plus grandes banques de Wall Street souhaitent surfer sur la vague de l’IA sans se faire emporter par son contre-courant, alors que la promesse d’un boom lucratif des infrastructures se heurte à des interrogations sur les rendements et à de nouvelles menaces pour la sécurité .

Les dirigeants des plus grandes banques américaines ont discuté cette semaine des risques liés aux agents IA agissant pour le compte des clients et de l’incertitude entourant la demande en capitaux et en puissance de calcul nécessaires pour alimenter la croissance rapide de cette technologie.

« Bien que nous soyons fiers de la position privilégiée que nous occupons dans le cycle d’investissement de l’IA, personne ne sait comment les besoins en capitaux et en puissance de calcul évolueront à mesure que l’écosystème plus large de l’IA arrivera à maturité », a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman GS.N , lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

« Cela ne deviendra plus clair qu’à mesure que la technologie et les marchés continueront à se développer. Cette incertitude renforce l’importance de rester vigilant quant aux types d’activités que nous finançons et à la manière dont nous gérons les risques. »

Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, ne pense pas que la hausse des taux ralentira les investissements dans l’infrastructure d'IA . « Nous ne constatons pas de ralentissement des investissements dans l’écosystème plus large de l’IA. Il n’y a tout simplement pas assez de puissance de calcul », a-t-elle déclaré, faisant référence à la puissance de traitement nécessaire pour développer et faire fonctionner des modèles d’IA, qui repose sur des puces et des centres de données.

LES CAPITAUX DERRIÈRE LA GRANDE EXPANSION DE L’IA

L’ampleur des investissements dans les infrastructures d’IA est sans précédent . Les géants de la tech ont engagé des milliards dans la construction de centres de données, qui constituent l’épine dorsale de la capacité de calcul nécessaire pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’IA générative.

Pour Wall Street, ce développement offre l’occasion de financer l’un des plus importants cycles d’investissement de ces dernières décennies.

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, a déclaré que l’énorme volume d’investissements en capital dans l’IA était important pour les activités de la banque liées aux titres de créance notés « investment grade » et au financement à effet de levier.

Cependant, cette opportunité de financement repose sur plusieurs inconnues, allant de la question de savoir si la demande en puissance de calcul suivra le rythme des ambitieux plans d’expansion du secteur aux rendements que les projets de centres de données peuvent générer, en passant par le risque d’opposition locale.

« Le cycle d’investissement dans l’IA est devenu une force macroéconomique complexe à part entière », a déclaré Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, aux analystes lors d’une conférence téléphonique post-résultats. Il a ajouté que ce développement présente à la fois des opportunités et des risques, compte tenu de l’important effet de levier utilisé pour le financer et de la pression à la hausse sur les prix dans certains secteurs et certaines chaînes d’approvisionnement.

« Cela dit, la vigueur de l’économie et les effets positifs de ces investissements ont jusqu’à présent compensé les inconvénients potentiels », a déclaré M. Scharf.

Des taux d’intérêt élevés qui restent à un niveau élevé plus longtemps, ou qui augmentent encore, pourraient accroître les coûts de financement des projets de centres de données, réduire les rendements et rendre le service de la dette plus coûteux pour les emprunteurs.

Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, a déclaré lors d’un entretien avec Reuters que la banque se montrait « très sélective » quant aux types de risques qu’elle prenait. « Ce qui nous inquiète, c’est que nos concurrents et d’autres entreprises assouplissent leurs critères d’octroi de crédit, et c’est en quelque sorte ce qui crée le problème. Nous veillons tout particulièrement à ne pas nous impliquer dans ce type de transactions. » Le directeur général de la banque, Ted Pick, a déclaré aux analystes que l’implication dans le financement de l’IA était « vitale » pour Morgan Stanley.

Les investisseurs, eux aussi, évaluent les avantages économiques du boom de l’IA par rapport au risque de pertes sur les prêts accordés à des projets qui ne génèrent pas les rendements escomptés.

« Dans la mesure où les dépenses technologiques contribuent à stimuler la croissance de l’économie dans son ensemble, c’est un élément positif et significatif pour les banques. Si l’exposition au risque de crédit est directement liée à certains projets, comme la construction spéculative de centres de données, cela pourrait poser des problèmes à l’avenir », a déclaré Macrae Sykes, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, qui détient plusieurs titres bancaires.

D’autres investisseurs estiment que les banques sont mieux placées pour gérer ces risques que certains ne le craignent, ayant renforcé leurs pratiques de gestion des risques après la crise financière.

Dave Ellison, gestionnaire de portefeuille chez Hennessy Funds, a déclaré que les banques n’avaient pas oublié les leçons de la crise et se montraient plus prudentes que ne le craignent les investisseurs. Elles facilitent le financement lié à l’IA, mais souvent en tant qu’arrangeurs qui répartissent le risque.

CONFINER LES RISQUES ÉMERGENTS LIÉS À L’IA

Au-delà du financement du déploiement, les banques déploient l’IA dans l’espoir de réduire les coûts et de stimuler la productivité, mais les retombées financières restent difficiles à quantifier.

« Aussi important, spectaculaire et passionnant que soit ce sujet, il faut beaucoup de temps pour que les résultats soient réellement visibles au sein d’une institution de notre taille », a déclaré Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, ajoutant qu’il n’était pas surprenant que les bénéfices ne soient pas encore observables dans les résultats trimestriels de la banque.

Mme Fraser, de Citi, a indiqué que la banque constatait déjà des effets concrets de l’utilisation de l’IA, tels que le développement de produits à moindre coût et jusqu’à 40 % plus rapide. L’utilisation d’outils de codage a facilité le développement et réduit les dépenses liées aux fournisseurs technologiques de 30 %, a-t-elle précisé.

« Nous constatons que les avantages financiers de l’IA et de l’automatisation dépassent largement les investissements que nous avons réalisés depuis le début de l’année », a déclaré Mme Fraser. La banque utilise l’IA pour réduire le volume des processus manuels, ainsi que les délais de réponse dans le service client.

Les investisseurs misent sur l’IA pour générer des gains de productivité dans l’ensemble du monde des entreprises américaines, et les valorisations des actions américaines ne laissent guère de place à une déception sur ce plan.

« Si ces gains de productivité et cette baisse des coûts ne se concrétisent pas d’ici la fin de l’année prochaine, les investisseurs commenceront à remettre en question l’engouement pour l’IA », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Dans le même temps, les agents d’IA posent de nouveaux défis en matière de sécurité à mesure qu’ils acquièrent la capacité d’agir de manière autonome. Cette technologie vient également aggraver la menace représentée par les cyberattaquants externes.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, a indiqué que la banque développait des outils pour gérer les risques liés à l’IA agentique.