Alors que la Japonaise Sanae Takaichi entre dans l'histoire des élections, seuls les marchés lui barrent la route

Les actions se réjouissent de la victoire du LDP et atteignent des sommets inégalés

Le yen se stabilise avec les perspectives fiscales en ligne de mire

Le risque d'un effondrement des obligations et des devises est perçu comme un frein à un agenda dépensier

par Rocky Swift et Tom Westbrook

La plus grande victoire de l'histoire de l'après-guerre a donné à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi un énorme mandat pour revitaliser l'économie, mais les investisseurs disent qu'elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour creuser les déficits, sinon la pression sera rapidement rétablie sur les obligations et le yen.

Le parti libéral démocrate de Takaichi a remporté plus de deux tiers des sièges de la chambre basse du parlement dimanche, ce qui lui donne toute latitude pour faire passer son programme sans avoir à négocier avec les autres partis ou à demander l'approbation de la chambre haute.

La première ministre, qui s'est attiré les louanges de son allié conservateur, le président américain Donald Trump, lors de sa victoire, a exploité le désenchantement des électeurs face à la cherté de la vie, mais a également ébranlé les marchés avec son programme budgétaire expansionniste.

Lundi, cependant, les actions de Tokyo .N225 ont atteint des niveaux record dans l'attente de mesures de relance destinées aux consommateurs et à Japan Inc.

Les obligations et le yen - en baisse depuis des mois, les investisseurs s'inquiétant des plans de dépenses - sont restés stables et attendent des détails sur les propositions de Takaichi pour le budget d'un pays qui porte déjà le fardeau de la dette le plus lourd du monde développé.

La prochaine étape est importante pour le Japon, en particulier parce que la faiblesse de la monnaie a fait grimper le coût de la vie et l'inflation, et pour le monde entier parce que l'augmentation des rendements japonais a tendance à tirer les obligations mondiales vers le bas.

"Il ne s'agit plus de remettre le Japon sur pied. On peut dire qu'il est sur pied. Il s'agit (de) le rendre durable", a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC à Hong Kong, à propos du défi politique de Sanae Takaichi.

"Le marché examinera donc de très près tout signe de dérapage budgétaire, tout signe d'ouverture à la faiblesse du taux de change, tout signe que la politique monétaire pourrait ne pas réagir suffisamment aux signes d'inflation", a-t-il ajouté.

"Les marchés constitueront une contrainte importante à cet égard

S'exprimant après la victoire électorale, Sanae Takaichi a réitéré sa promesse d'alléger le coût de la vie des ménages en suspendant une taxe sur les produits alimentaires pendant deux ans, mais elle a exclu l'émission de nouvelles dettes pour y parvenir.

"Une politique fiscale responsable et proactive est au cœur de la... transition politique", a déclaré Sanae Takaichi lors de la conférence de presse .

Pourtant, les marchés ne lui accorderont probablement pas le bénéfice du doute, a déclaré James Malcolm, analyste du marché japonais chez la société de conseil financier JB Drax Honore à Londres.

"Elle n'a pas l'espace qu'elle ou ses conseillers prétendent avoir. Une crise fiscale au ralenti est déjà en cours", a-t-il déclaré.

Lundi, le Nikkei .N225 et le Topix .TOPX ont atteint des sommets historiques, enregistrant des gains de 3,9% et 2,3% respectivement. .T

Le yen JPY= , en baisse de 6% depuis que Takaichi a pris la tête du PLD en octobre, s'est raffermi à 156,35 pour un dollar, tandis que les rendements des obligations gouvernementales de référence à 10 ans JP10YTN=JBTC ont augmenté de 5,5 points de base pour atteindre leur niveau d'il y a deux semaines, à savoir 2,28%.

LA VOIE VERS UN YEN PLUS FORT EST ÉTROITE

Si les investisseurs n'ont pas immédiatement poussé plus loin les "transactions Takaichi" sur les marchés des devises et de la dette, c'est en partie parce que certains analystes s'attendent à ce que la première ministre utilise son mandat fort pour devenir plus réactive aux marchés, ainsi qu'en raison de la pression exercée par les États-Unis pour soutenir le yen .

Les paris sur les hausses de taux à court terme ont même légèrement augmenté, reflétant la stabilité politique qui ouvre la voie à la Banque du Japon, contrairement à ce qui s'est passé lorsque Takaichi a pris ses fonctions, avec la réputation de faire pression sur la banque centrale pour qu'elle ralentisse les hausses de taux.

"En matière de politique monétaire, l'administration Takaichi pourrait, en invoquant le soutien du public basé sur les résultats des élections, augmenter temporairement la pression sur la BOJ pour maintenir le statu quo", a déclaré Naohiko Baba, économiste en chef pour le Japon chez Barclays à Tokyo.

"Toutefois, l'annonce d'une telle position pourrait facilement déclencher une nouvelle dépréciation du yen ", a-t-il ajouté.

"En fin de compte, la frustration du public face à l'inflation poussée par les coûts induite par le yen, combinée à la pression de l'administration Trump, devrait pousser le gouvernement à revenir à une position consistant à autoriser à contrecœur des hausses de taux pour contrer la faiblesse du yen."

Les États-Unis ont demandé au Japon d'apaiser les tensions sur le marché obligataire et la participation apparente de la Réserve fédérale de New York à la vérification des taux dollar/yen le mois dernier a suggéré que l'administration Trump soutiendrait un yen plus fort.

Certes, il ne faudra pas grand-chose pour que les investisseurs recommencent à vendre du yen ou des obligations. L'élan est une force puissante, et la tendance des obligations et du yen a été à la baisse pendant des années.

"Les rendements des JGB et du yen se sont consolidés au cours des deux dernières semaines avant l'élection, de sorte que le résultat devrait maintenant permettre aux marchés de réengager les tendances existantes", a déclaré Rong Ren Goh, gestionnaire de portefeuille chez Eastspring Investments.

Cela signifie des rendements plus élevés pour les obligations à long terme et une dérive à la baisse pour le yen, a-t-il ajouté.

Un premier test sera de voir comment Takaichi gérera sa promesse de suspendre la taxe de vente de 8% sur les produits alimentaires, comment elle la financera et comment elle l'expliquera aux marchés qui n'ont été que trop désireux de remettre en question son programme.

La réduction de la taxe à la consommation laissera à Tokyo un manque à gagner annuel estimé à 5 000 milliards de yens (32 milliards de dollars), ce qui constituera un casse-tête financier pour Takaichi et rendra les marchés nerveux face au risque de dérapage budgétaire.

"Ses projets de réduction de la taxe sur la consommation laissent de grands points d'interrogation sur le financement et sur la manière dont elle va s'y prendre pour faire les comptes", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe à Londres.

"Je pense donc que l'incertitude concernant la politique budgétaire va persister pendant un certain temps encore."