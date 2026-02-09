Les grandes introductions en Bourse se profilent à Wall Street

Wall Street, la rue où siège la Bourse de New York. (Crédits: Adobe Stock)

La demande accumulée de nouvelles introductions en bourse et le grand nombre de sociétés privées de premier plan, telles que SpaceX d'Elon Musk, ouvrent la voie à ce qui pourrait être une année exceptionnelle pour le marché des introductions en bourse aux États-Unis.

Goldman Sachs a prédit la semaine dernière que le produit des introductions en bourse aux États-Unis pourrait atteindre le chiffre record de 160 milliards de dollars en 2026, si les grandes entreprises s'introduisent en bourse cette année.

Les acteurs du marché sont également optimistes quant à l'augmentation du nombre d'introductions en bourse de plus d'un milliard de dollars cette année , grâce à une solide réserve d'entreprises privées en phase finale de développement.

Toutefois, des risques subsistent, la récente vente massive d'actions du secteur des logiciels menaçant de tempérer l'activité d'émission dans ce secteur, qui représente une part importante du carnet de commandes des introductions en bourse.

Voici un aperçu de quelques-unes des grandes introductions en bourse attendues en 2026:

SPACEX

SpaceX, la société d'Elon Musk, prévoit une introduction en bourse spectaculaire qui pourrait la valoriser à plus de 1 500 milliards de dollars et qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin, selon Reuters.

La semaine dernière, SpaceX a annoncé l'acquisition de la startup d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'une transaction record, unifiant ainsi les ambitions de Musk en matière d'intelligence artificielle et d'espace.

Si SpaceX lève plus de 25,6 milliards de dollars, il s'agira de la plus grande introduction en bourse au monde , éclipsant la cotation de la major pétrolière Saudi Aramco 2223.SE en 2019.

OPENAI

OpenAI a jeté les bases d'une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars, le fabricant de ChatGPT envisageant de déposer une demande auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dès le second semestre 2026, a rapporté Reuters l'année dernière.

Le directeur financier d'OpenAI avait déclaré à l'époque qu'une introduction en bourse n'était pas dans les plans à court terme de l'entreprise.

ANTHROPIC

Anthropic, le fabricant de Claude, a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté le Financial Times en décembre.

Un porte-parole d'Anthropic avait alors déclaré à Reuters que l'entreprise n'avait pas encore décidé si elle allait s'introduire en bourse ou quand elle le ferait.

