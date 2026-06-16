Alors que l'Europe se réarme, les avions d'appui prennent le devant de la scène

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des entreprises européennes et américaines développent des drones « ailiers » destinés à accompagner les avions de chasse

* Le MQ-28 Ghost Bat de Boeing pourrait entrer en service dans la Luftwaffe allemande d'ici 2029

* Le drone « wingman » U760b Ravenstorm d'Airbus ne sera pas prêt avant les années 2030

* L'Allemagne et la France envisagent de développer un système de drones et un réseau de données après avoir annulé leur projet d'avion de chasse commun

par Maria Rugamer et Joanna Plucinska

Le drone « wingman », arme de défense européenne de dernière génération conçue pour accompagner les avions de chasse, était au centre de l'attention lors du salon aéronautique de Berlin qui s'est tenu la semaine dernière.

Alors que la guerre en Ukraine, en particulier, a mis en évidence l’importance croissante des drones et de la guerre électronique, les forces de défense européennes et américaines développent rapidement leurs propres drones dotés d’intelligence artificielle pour compléter leurs avions de combat et transporter des capteurs, des brouilleurs et des armes supplémentaires.

À Berlin, quatre entreprises – Airbus AIR.PA , Boeing BA.N , Helsing et General Atomics – cherchaient à présenter leurs dernières innovations technologiques à l’armée allemande et au-delà.

Les drones « wingman », parfois appelés « avions wingman », sont connus sous le nom d’avions de combat collaboratifs (CCA) et leur taille varie de celle de petits intercepteurs à celle d’avions de ligne. Ils volent selon un système dit de « wingman fidèle » en accompagnant les avions pilotés.

Cet investissement dans la technologie intervient alors que l'Europe est confrontée à un débat sur l'intérêt de développer sa propre industrie de défense souveraine et de réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.

« L’agent IA, qui est bien sûr le cerveau de ces systèmes, doit être contrôlé de manière souveraine », a déclaré à Reuters lors du salon aéronautique Stéphanie Lingemann, responsable du domaine aérien chez Helsing, une start-up allemande spécialisée dans la défense.

L'Allemagne et la France ont mis en veilleuse ce mois-ci leurs projets de chasseur commun, mais cherchent désormais à sauver certaines parties du programme Future Combat Air System en développant un système de drones et un réseau de données connexes.

PAS ENCORE OPÉRATIONNEL

La guerre en Ukraine a montré à quel point le brouillage des capteurs et des communications peut être aussi critique que les attaques cinétiques.

Helsing affirme que son drone d'attaque électronique est conçu pour opérer aux côtés de drones de frappe au sein d'essaims autonomes.

Amy List, directrice générale de Boeing Australia, a insisté sur le fait que son « wingman » MQ-28 Ghost Bat n'était pas un drone, mais un avion sans pilote conçu « pour renforcer les capacités et servir de multiplicateur de force pour les plateformes pilotées ».

La société collabore avec l'entreprise allemande Rheinmetall

RHMG.DE pour développer ce qu'elle présente comme une technologie éprouvée.

« Il peut précéder les plateformes pilotées, fournir une connaissance de la situation, analyser des données, fusionner ces données et renvoyer des informations de qualité utiles à la prise de décision à un humain », a déclaré Mme List à Reuters.

À l'heure actuelle, les drones ou avions d'escorte n'ont pas encore fait leur apparition sur le champ de bataille. Boeing affirme que son modèle pourrait être opérationnel pour la Luftwaffe allemande d'ici 2029, tandis que le modèle d'Airbus, l'U760b Ravenstorm, ne sera pas disponible avant les années 2030, selon la société.

Le YFQ-42A de General Atomics est en phase de test et a été sélectionné en 2024 par l’armée de l’air américaine parmi d’autres technologies pour bénéficier d’un financement et d’autres formes de soutien pour le développement de prototypes.

LMT.N et la start-up américaine de technologie de défense Anduril devraient présenter des technologies similaires lors de prochains salons aéronautiques, notamment le salon de Farnborough au Royaume-Uni qui débutera le 20 juillet.