Alors que Hims se prépare au lancement de ses peptides, Wall Street reste prudent quant aux perspectives pour cette année

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* Hims prévoit de commercialiser d'ici la fin de l'année des peptides pouvant être fabriqués en toute légalité

* Selon un analyste, les ventes de peptides sur le marché gris rendent difficile l'évaluation de la demande en NAD+

* Le directeur général d’un fabricant de préparations magistrales estime que la marge d’appréciation des autorités chargées de l’application de la loi pourrait permettre des lancements intermédiaires plus précoces

par Amina Niasse

Hims & Hers Health prévoit de proposer certains peptides légalement disponibles en 2026, mais les investisseurs et analystes interrogés par Reuters après la publication des résultats trimestriels de cette entreprise de télésanté cette semaine ont estimé que les ventes de ces produits ne devraient pas stimuler la croissance du chiffre d’affaires cette année.

Les traitements à base de peptides, constitués de courtes chaînes d’acides aminés, sont devenus un véritable phénomène dans le secteur de la santé, bien qu’ils ne soient pas approuvés par la FDA. Certains de ces traitements, utilisés pour des fins allant de la lutte contre le vieillissement à la récupération musculaire, sont disponibles, tandis que d’autres ne le sont pas.

Alors que le secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a critiqué les restrictions imposées sous l’administration Biden concernant certains peptides, les responsables de la FDA ont fait valoir qu’il n’existait pas de preuves suffisantes pour justifier un assouplissement des règles relatives à la préparation de ces traitements.

Selon les analystes, le marché des peptides représente entre 2,2 et 3,3 milliards de dollars, et les entreprises commercialisant ces traitements ont indiqué que la demande avait augmenté depuis le début, en avril, d’un examen mené par la FDA.

Le directeur général Andrew Dudum a déclaré lundi aux investisseurs que Hims commercialiserait d’ici la fin de l’année des peptides dont la fabrication est déjà autorisée, notamment le NAD+, la sermoréline et le glutathion, utilisés respectivement pour soutenir le métabolisme, la perte de poids et la fonction immunitaire.

Les analystes de Wall Street et les investisseurs estiment que, le NAD+ étant déjà disponible, cette offre n’aura pas autant d’impact sur le chiffre d’affaires que les peptides susceptibles d’obtenir l’autorisation de la FDA au cours de l’année prochaine.

"Il n’y a pas de demande massive comme c’est le cas pour d’autres peptides en cours de reclassification", a déclaré Paul Cerro, directeur des investissements chez Cedar Grove Capital Management. Keonhee Kim, analyste chez Morningstar, a expliqué qu’étant donné que de nombreux peptides sont achetés sur un marché gris ou non autorisé, il est difficile d’évaluer la valeur des projets de Hims concernant la vente du NAD+.

Hims possède l’une des pharmacies de préparation magistrale les plus populaires des États-Unis et la société a entamé des tests de stabilité et de validation pour le BPC-157, un peptide utilisé pour la réparation tissulaire. Le BPC-157 fait partie du groupe de peptides actuellement examinés par la FDA en vue d’une éventuelle fabrication par des préparateurs magistraux américains.

Hims s’est fait connaître en partie grâce aux ventes de médicaments amaigrissants à base de GLP-1, et M. Cerro a déclaré que les investisseurs ne devaient pas s’attendre à ce que les peptides connaissent une croissance aussi rapide.

Kim et Raul Shah, directeur des investissements chez DocShah Financial, ont déclaré que Hims n’avait pas besoin de se précipiter pour lancer les peptides examinés par la FDA avant que l’organisme de réglementation ne finalise ses recommandations.

"L’entreprise dispose déjà d’un grand nombre d’abonnés, d’une clientèle fidèle et d’une image de marque qui semble assez solide", a déclaré Kim.

M. Dudum a indiqué que la société attendait la "réglementation complète et définitive" de la FDA avant de commercialiser les peptides actuellement examinés par l’agence. En juillet, un comité consultatif s’est prononcé en faveur de l’autorisation de la préparation magistrale de six peptides, malgré les inquiétudes du personnel de la FDA concernant le manque de preuves en matière de sécurité et d’efficacité. Toutefois, la recommandation du comité n’est pas contraignante. Un accès plus large dépend de la FDA, et la finalisation de la réglementation pourrait prendre environ un an, selon des experts du secteur.

Mark Mikhael, directeur général du préparateur Olympia Pharmaceuticals, a déclaré que les autorités de régulation pourraient autoriser les préparateurs à fabriquer certains peptides dans l’intervalle grâce à un pouvoir discrétionnaire d’application de la loi, ce qui permettrait potentiellement à Hims de lancer des traitements plus tôt que prévu.

M. Shah a déclaré que Hims disposait d’un avantage sur ses concurrents, car l’entreprise possède déjà une pharmacie capable de fabriquer des peptides, après avoir acquis un site en 2025.

"Le développement de nouvelles spécialités est l’un de nos principaux leviers. C’est quelque chose que nous avons plutôt bien réussi au cours des deux dernières années", a déclaré le directeur financier Yemi Okupe, lors d’un entretien avec Reuters. M. Shah s’attend à ce que l’activité "peptides" de Hims génère plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires au cours des cinq à dix prochaines années, mais cette croissance prendra du temps. "Il faut adopter une vision à long terme."