Alors qu’Apple s’apprête à faire sensation, petit retour sur l’histoire des téléphones pliables

Le premier iPhone, lancé en 2007, a démocratisé la technologie des écrans tactiles, plusieurs années après son développement. Aujourd'hui, Apple parie que son tout premier téléphone pliable pourra faire de même pour un format resté confidentiel malgré des années d'efforts de la part de Samsung et de concurrents chinois comme Huawei.

L'iPhone pliable, dont le dévoilement est prévu mercredi en fin de journée au siège d'Apple, l' AAPL.O , à Cupertino, marque l'un des plus grands changements apportés à l'appareil phare qui génère environ la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise et a fait d'elle un géant mondial de la technologie.

Bien qu'ils attirent l'attention grâce à leur grand écran, les téléphones pliables ne détiennent qu'une part inférieure à 10 % du marché mondial des smartphones en raison de certains compromis — notamment des appareils photo de qualité inférieure, une autonomie réduite et un pli gênant au centre de l'écran une fois l'appareil déplié.

Mais selon les analystes, Apple, réputée pour tirer parti de l'avantage du « deuxième entrant » en tirant les leçons des erreurs de ses concurrents, devrait bénéficier des progrès technologiques et de la chaîne d'approvisionnement qui ont rendu les appareils pliables plus résistants et moins sujets aux plis.

Le dernier modèle Fold 8 de Samsung 005930.KS , par exemple, présente une conception qui a considérablement réduit le pli, grâce à des années d'investissement dans cette technologie.

Voici un bref historique des appareils pliables à l'approche de l'événement d'Apple:

DÉBUTS DIFFICILES, GROSE ERREUR DE SAMSUNG (2018-2021)

Les concepts de téléphones pliables existent depuis des décennies, mais c'est au fabricant chinois d'écrans Royole que l'on attribue la commercialisation du premier appareil de ce type en 2018. Son téléphone FlexPai, doté d'un écran de 7,8 pouces se pliant vers l'extérieur, a été largement critiqué pour son logiciel peu abouti et ses charnières en plastique de mauvaise qualité.

Quelques mois plus tard, Samsung a ravivé les craintes concernant la fiabilité et le prix avec le Galaxy Fold à 2 000 dollars, premier produit grand public de cette catégorie. Des testeurs, dont Marques Brownlee, ont signalé des écrans cassés, certains présentant une couche protectrice qui ressemblait à un film de protection mais n'en était pas une, dans une débâcle surnommée « foldgate ». Samsung a reporté le lancement et récupéré tous les appareils de démonstration.

Cette période a également été marquée par des visions divergentes quant à la forme idéale d'un appareil pliable. Le Galaxy Fold ciblait les clients avec son écran se pliant vers l'intérieur qui se déployait en une petite tablette, tandis que Motorola a relancé son emblématique Razr fin 2019 avec un design à clapet qui pliait en deux un téléphone de taille normale.

Le Mate X de Huawei, également commercialisé en 2019, se pliait vers l'extérieur et enveloppait l'extérieur de l'appareil d'un seul écran, tandis que Microsoft MSFT.O , en 2020, a renoncé à l'écran flexible et a relié deux écrans distincts par une charnière dans son Surface Duo. Le fabricant de Windows a depuis arrêté la production de ces appareils.

UNE AVANCÉE LENTE VERS LA GÉNÉRALISATION DES (2022-2026)

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a fait son entrée sur le marché en 2023 avec son Pixel Fold à 1 799 dollars, un appareil en forme de passeport dont l'écran, plus large et plus court, s'ouvrait pour ressembler davantage à une mini-tablette. Parallèlement, Samsung et ses concurrents chinois ont apporté des améliorations constantes aux appareils pliables jusqu'à ce que le prochain grand bond en avant survienne en 2024 avec les modèles à trois volets.

Huawei a lancé le premier appareil de ce type en septembre de cette année-là, au prix de 2 800 dollars; capable de se plier en trois parties à la manière d'un accordéon, il est immédiatement devenu un best-seller. Samsung a lancé son propre smartphone à plis multiples en décembre 2025.

Aujourd'hui, Samsung domine le marché mondial des téléphones pliables avec une part d'environ 40 %, suivi par Huawei avec une part de 30 %, selon le cabinet d'études Counterpoint.

La forme « passeport », quant à elle, est devenue un sujet de controverse.

Google a abandonné ce design après 2023, tandis que Samsung l'a utilisé pour l'un de ses derniers appareils. Apple devrait adopter cette forme, car elle est davantage orientée vers la consommation de vidéos et d'autres contenus multimédias que vers un téléphone plus haut, de type « livre », conçu pour la productivité.

Les proportions plus larges du format « passeport » se rapprochent davantage du format d'origine de la plupart des vidéos, réduisant ainsi les bandes noires qui encadrent les séquences sur les appareils plus hauts, de type « livre ».

Les analystes s'attendent à ce que l'entrée d'Apple sur ce marché accélère sa croissance; IDC estime en effet que les livraisons de téléphones pliables augmenteraient de près de 30 % cette année, surpassant ainsi le recul estimé à près de 1,4 % des smartphones non pliables.

« L'arrivée d'Apple va certainement intensifier la concurrence sur le segment haut de gamme. Cependant, les téléphones pliables ne représentent encore qu'une très petite partie du marché global des smartphones; cette catégorie dispose donc d'une marge de croissance bien supérieure aux volumes actuels », a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint.

par Aditya Soni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))