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Alnylam s'effondre et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse depuis plus de neuf ans après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes de produits
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 16:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O recule de26,5% à210,27 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis octobre 2016, si cette tendance se confirme

** Cette baisse devrait faire perdre environ 10 milliards de dollars à la valeur boursière d'Alnylam, si les pertes se confirment, ramenant sa capitalisation boursière à environ 28,1 milliards de dollars

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires net total lié aux produits pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,7 et 5,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,9 à 5,3 milliards de dollars

** La société abaisse également ses prévisions de chiffre d'affaires des produits TTR pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,2 et 4,5 milliards de dollars, contre 4,4 à 4,7 milliards de dollars auparavant, invoquant un ralentissement de la croissance de son médicament phare, l'Amvuttra

** La société affiche un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 1,32 milliard de dollars – données LSEG

** Les analystes d’Evercore ISI estiment que ces résultats "ne manqueront pas de susciter une vive réaction instinctive" et que la révision à la baisse des prévisions ajoute "davantage d’incertitude à la situation" et pourrait remettre en question le potentiel de chiffre d’affaires maximal d’Amvuttra

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre s'établit à 1,84 dollar, contre des estimations de 1,55 dollar

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 27,9% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
205,6700 USD NASDAQ -28,24%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 16:55:40.

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