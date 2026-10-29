Alnylam s'effondre après avoir mis en garde contre un éventuel recul de la demande lié à des changements dans la tarification des médicaments

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29 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O recule de 14,9 % à 197,8 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis juin 2024

** La cotation du titre ALNY a été brièvement suspendue en raison de sa volatilité

** Certains régimes Medicare Advantage exigent que les patients essaient d’autres traitements avant de recourir à Amvuttra, et d’autres payeurs pourraient suivre, ce qui pourrait « avoir un impact négatif sur la demande » et le chiffre d’affaires du médicament, indique Alnylam dans un document déposé

** Amvuttra est le principal moteur de croissance d’Alnylam; il traite une affection cardiaque connue sous le nom de cardiomyopathie amyloïde liée à la transthyrétine (ATTR-CM)

** La société indique que les modifications apportées au programme 340B de tarification des médicaments, qui oblige les laboratoires pharmaceutiques à proposer des médicaments à des prix réduits à certains hôpitaux et cliniques, « pourraient avoir un impact négatif sur la demande » de ses produits

** Stifel abaisse sa recommandation sur le titre de « acheter » à « conserver » et réduit son objectif de cours de 318 $ à 225 $, invoquant le ralentissement de la croissance d’Amvuttra et des prévisions de ventes à court terme revues à la baisse

** « Les modifications potentielles du programme 340B continuent de peser sur le titre », ajoute Stifel

** 24 des 32 courtiers attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, et 8 la note « conserver »; leur objectif de cours médian s’établit à 349,5 dollars

** Compte tenu des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 50 % depuis le début de l’année