Alnylam recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de ventes de produits pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O recule de 21,5% à 225,00 dollars en pré-ouverture

** La société revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires net total pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,7 et 5,1 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,9 à 5,3 milliards de dollars

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 1,32 milliard de dollars – données LSEG

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 1,84 $ au deuxième trimestre, contre des estimations de 1,55 $

** Depuis la clôture précédente, l'action a perdu 27,9% depuis le début de l'année