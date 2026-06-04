Alnylam et Inceptive concluent un accord d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars dans le domaine de la découverte de médicaments par IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec la société de biotechnologie spécialisée dans l'intelligence artificielle Inceptive, dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars, visant à utiliser l'IA pour accélérer la découverte de médicaments à base d'ARN.

* Le laboratoire pharmaceutique Alnylam versera 30 millions de dollars d'avance, sous forme de liquidités et d'une prise de participation dans la société privée Inceptive, ainsi que des paiements supplémentaires liés à des étapes clés en matière de préclinique, de réglementation et de ventes.

* Ce partenariat combine la plateforme de médicaments ARNi d'Alnylam et plus de 20 ans de données avec les modèles d'IA d'Inceptive afin de faciliter la conception et la sélection plus rapides de candidats-médicaments.

* Inceptive se concentre sur le développement de modèles pour des médicaments basés sur des séquences, tels que les thérapies par ARNi.

* Les médicaments à base d'ARNi agissent en bloquant des gènes spécifiques liés à la maladie, contribuant ainsi à réduire les protéines nocives dans l'organisme.

* Alnylam a déclaré que cette collaboration s'inscrit dans le cadre de sa stratégie "Alnylam 2030" visant à élargir son portefeuille de médicaments.

* Le modèle de base d'Inceptive apprend les schémas sous-jacents à la biologie et peut ainsi s'adapter à diverses modalités thérapeutiques sans nécessiter de réentraînement.

* Cette collaboration vise à aider Alnylam à hiérarchiser les molécules les plus prometteuses et à améliorer la productivité expérimentale.

* L'action Alnylam a progressé de plus de 2 % en séance prolongée.