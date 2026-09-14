Almonty et le Rwanda créent une coentreprise dans le secteur du tungstène, soutenue par un cadre économique américain

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La société Almonty Industries, basée à Toronto ALM.O , a annoncé lundi avoir signé un accord avec le Rwanda pour l'exploitation et la transformation du tungstène, accordant au pays une participation de 25% dans ce projet lié à ce minéral stratégique.

* Ce partenariat fait suite à une mise en relation par le Département d’État américain et s’inscrit dans le cadre du “Cadre de prospérité économique partagée entre les États-Unis et le Rwanda à l’horizon 2025”, qui soutient les investissements dans les minéraux stratégiques, a précisé Almonty.

* Les États-Unis ont renforcé leurs partenariats avec des pays africains, notamment la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en développant leurs relations d’investissement avec la Guinée, le Kenya et d’autres pays, dans le but d’affaiblir l’emprise de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux.

* Les pays occidentaux s’efforcent de mettre en place des chaînes d’approvisionnement en minéraux stratégiques en dehors de la Chine.

* Le Rwanda détiendra une participation de 25% dans Almonty Rwanda Pty Ltd en échange de la concession d’exploration de tungstène de Shyorongi et d’une licence de traitement des minerais, tandis qu’Almonty conservera 75% des parts, a indiqué la société dans un communiqué.

* Almonty a précisé que cette coentreprise s'approvisionnerait dans un premier temps en minerai, en préconcentré et en résidus auprès des titulaires de licences existants, y compris des petits exploitants miniers, en vue de leur exportation ou de leur valorisation, avant la construction prévue d'une usine de traitement.

* Selon l’U.S. Geological Survey, le Rwanda est le seul pays africain figurant parmi les dix premiers producteurs mondiaux de tungstène. Il cherche à renforcer ses capacités de traitement des minerais et à accroître la valeur ajoutée de sa production.

* Almonty a précisé que le projet combinerait des matières premières provenant de producteurs existants, une unité mobile de traitement des résidus miniers et l’exploration de la concession de Shyorongi, d’une superficie de 32 kilomètres carrés, avant de passer à une installation de traitement centralisée.

* Cet accord intervient avant l’entrée en vigueur, en janvier 2027, des nouvelles règles des marchés publics de la défense des États-Unis , qui exigeront que le tungstène utilisé dans certaines chaînes d’approvisionnement militaires soit traçable jusqu’à sa source.