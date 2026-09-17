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Almonty en hausse après la conclusion d'un accord d'approvisionnement en tungstène avec une filiale de Sandvik
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 13:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions du producteur de tungstène Almonty Industries ALM.O , cotées au Nasdaq, progressent de 4,5 % à 13,98 dollars avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord d'approvisionnement en tungstène avec une filiale du groupe industriel suédois Sandvik

SAND.ST

** L'accord prévoit un paiement initial conditionnel de 3 millions de dollars et porte sur le tungstène récupéré à partir de déchets miniers existants

** Ce partenariat répond à la demande croissante de tungstène non chinois, dans la perspective du durcissement des règles d’approvisionnement américaines prévu en 2027, indique la société

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes la recommandation “acheter” ou mieux, avec un objectif de cours médian de 25 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action ALM affichait une hausse d'environ 53 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALMONTY INDS
13,4700 USD NASDAQ 0,00%
SANDVIK
375,700 SEK LSE Intl +0,15%
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