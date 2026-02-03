Allurion progresse grâce à son projet d'offrir un médicament amaigrissant à prix réduit, le Mounjaro, en Argentine

3 février - ** Les actions de la société de soins de santé Allurion Technologies ALUR.N augmentent de 6,19 % à 1,31 $ ** La société déclare qu'elle a conclu un partenariat avec les sociétés argentines Bionut et Farmastar pour offrir un accès à prix réduit à la pilule amaigrissante d'Eli Lilly

LLY.N , Mounjaro, ainsi qu'à la Smart Capsule avalable d'ALUR en Argentine

** La Smart Capsule est une minuscule pilule qui peut suivre le pH, la température ou les biomarqueurs de l'intestin à l'intérieur du tube digestif pour surveiller la santé de l'intestin - a indiqué la société

** Co affirme qu'une étude portant sur 76 patients combinant une faible dose de Mounjaro avec sa capsule a conduit à une perte de poids moyenne de 23 % sur un an, avec des effets secondaires moindres et aucun abandon

** Co indique que la Smart Capsule n'est pas encore approuvée aux États-Unis; elle étudie la possibilité de conclure des accords similaires dans d'autres pays

** Les actions d'ALUR ont chuté de 89 % en 2025