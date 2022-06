Allspring recrute un responsable institutions financières Suisse et UK

(NEWSManagers.com) - Allspring Global Investments (ex Wells Fargo Asset Management) a recruté Charlie Wilson en tant que responsable des institutions financières pour le Royaume-Uni et la Suisse. L’intéressé vient de PGIM Investments où il était responsable des comptes européens. Il a également travaillé pour Investec Asset Management et Lazard Asset Management.

Chez Allspring, Charlie Wilson sera chargé de renforcer l’activité de distribution auprès des intermédiaires financiers et de servir les clients wholesale et intermédiaires.