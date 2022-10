Allspring nomme deux gérants pour ses fonds high yield européen

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs américain Allspring Global Investments a nommé Sarah Harrison et Luigi Algisi en qualité de gérants de portefeuille sur les obligations européennes à haut rendement (high yield). Basés à Londres, ils évoluent au sein de l'équipe Plus Fixed Income et sont rattachés à Jens Vanbrabant, gérant de portefeuille senior.

Sarah Harrison officiait précédemment chez Morgan Stanley au poste de gérante de portefeuille principale sur les stratégies high yield européen et co-gérante sur les stratégies high yield international. Luigi Algisi a, lui, été promu au rang de gérant de portefeuille. Il était jusqu'alors analyste senior dans l'équipe de recherche obligataire d'Allspring. Il a également occupé des postes d'analyste chez Canaccord Genuity et Lyras Financial Services.