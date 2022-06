Allspring accueille le directeur commercial de la Fifa à son conseil d’administration

(NEWSManagers.com) - Allspring Global Investments (anciennement Wells Fargo Asset Management) vient de nommer trois administrateurs indépendants. Il s’agit de Nora Jordan, senior counsel chez David Polk, un cabinet d’avocats ; Kay Madati, directeur commercial au sein de la Fédération internationale de football (Fifa) ; et de Charles "Chip" Roame, fondateur et managing partner de Tiburon Strategic Advisors, une boutique de conseil.

Avec ces trois nominations, le conseil d’administration se compose désormais de onze membres. Les autres administrateurs sont : Joe Sullivan, le président-directeur général d’Allspring GI, Peter Aberg, co-fondateur et partner de Reverance Capital Partners (actionnaire d’Allspring), Milton Berlinski, co-fondateur et managing partner de Reverence, Daniel Brujis, principal de Reverence, Mike Hollander, managing director de GTCR (autre actionnaire d’Allspring), Collin Roche, co-directeur général et managing director de GTCR, Sallie Squire, directeur des opérations d’Allspring et Anna May Trala, directrice financière et managing director de GTCR.