AllianzGI va lancer ses cinq premiers ETF actifs en Europe

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI) présentera cet été ses cinq premiers fonds négociés en Bourse (exchange-traded funds, ETF) gérés activement en Europe (sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires). Il s'agit d'une étape clé dans sa stratégie visant à élargir l'accès à son expertise en matière d'investissement actif. Ce lancement initial marquera le début d'un déploiement pluriannuel d'ETF actifs.

La nouvelle gamme d'ETF "Smart Active" d'Allianz comprend cinq stratégies couvrant les actions et les obligations, toutes fondées sur les processus d'investissement, l'expertise et la gestion des risques éprouvés d'AllianzGI. La société adopte une stratégie de distribution ciblée à l'échelle européenne ; les produits devraient dans un premier temps être commercialisés sur quatre marchés clés (Italie, Suisse, Allemagne et Royaume-Uni) avec le soutien d'une plateforme européenne unique conçue pour permettre une mise en circulation transfrontalière efficace et une distribution plus large à terme.

Les ETF Smart Active combinent une large exposition au marché avec une sélection de titres rigoureuse et systématique, dans le but de générer un alpha supplémentaire. Les ETF actions actifs s'appuient sur la plateforme d'investissement systématique en actions, établie de longue date, tandis que les ETF obligataires actifs s'appuient sur la méthodologie Advanced Fixed Income . Ces deux approches offrent la possibilité de générer une surperformance constante. Les ETF actifs constituent un outil rigoureux visant à générer un alpha évolutif et reproductible, tout en garantissant une gestion précise des risques et des rendements.

Les trois stratégies actions actives, Smart Global Equity, Smart Europe Equity et Smart US Equity, investissent dans des actions des marchés développés (respectivement mondiales, européennes ou américaines), en appliquant une approche systématique et diversifiée à la sélection des titres. Ces trois stratégies d'ETF actions actifs sont conçues pour offrir un faible écart de suivi par rapport aux indices de référence, une liquidité quotidienne, des règles transparentes et des leviers d'alpha cohérents.

AllianzGI lance également deux ETF actifs obligataires, destinés aux investisseurs recherchant des rendements excédentaires stables sur les marchés des obligations d'État libellées en euros. La stratégie Smart Corporate Bond Active ETF applique le même cadre rigoureux aux marchés des obligations d'entreprises notées "Investment grade", en mettant davantage l'accent sur la sélection des titres. Ces deux stratégies d'ETF actifs obligataires visent à améliorer le rendement et la qualité par rapport aux ETF obligataires passifs traditionnels, tout en conservant prévisibilité et transparence.

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