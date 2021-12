AllianzGI va intégrer l'IA dans trois nouveaux fonds actions

(NEWSManagers.com) - La société de gestion allemande Allianz Global Investors (AllianzGI) s'apprête à lancer trois nouveaux fonds actions (actions européennes, internationales et américaines) pour lesquels les gérants pourront s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour l'analyse et la sélection de titres, a appris NewsManagers.

Les fonds portent les noms d'Allianz Europe Equity Powered by Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Powered by Artificial Intelligence et Allianz US Equity Powered by Artificial Intelligence et sont domiciliés dans une Sicav luxembourgeoise d'AllianzGI. Les techniques utilisées par les gérants pour l'analyse de données incluent notamment le machine learning, le traitement naturel du langage et l'IA. Les gérants des fonds garderont néanmoins la main sur les décisions d'investissement finales et donc sur le fait de suivre ou non les signaux émis par l'IA.

La thématique de l'IA n'est pas nouvelle chez AllianzGI qui a été parmi premiers gestionnaires d'actifs en Europe à lancer un fonds sur le sujet en mars 2017, Allianz Global Artificial Intelligence (8,9 milliards d'euros d'encours au 23 novembre 2021).