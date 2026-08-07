AllianzGI rachète UOBAM en Asie du Sud-Est

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gestionnaires d'actifs actifs au monde, a conclu un accord en vue d'acquérir UOB Asset Management (UOBAM), la branche de gestion d'actifs du groupe bancaire UOB dont le siège social est situé à Singapour. Cette opération renforcera les activités d'AllianzGI dans la région Asie-Pacifique, portant les actifs qu'elle gère pour le compte de ses clients dans la région à plus de 170 milliards d'euros. Elle permettra à l'entité issue de la fusion d'offrir une expérience client aux investisseurs de toute l'Asie du Sud-Est.

Cette opération s'inscrit dans la continuité de la forte croissance organique enregistrée par AllianzGI en Asie ces dernières années. Elle permettra de doubler immédiatement les actifs sous gestion d'AllianzGI à Singapour, pays dans lequel ce groupe accompagne ses clients depuis 1999.

La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée en 2027. Le prix d'achat, qui comprend les liquidités excédentaires et un accord de distribution, s'élève à 555 millions de dollars singapouriens (= 376 MEUR).

Le projet d'acquisition d'une plateforme de gestion d'actifs bien implantée sur le terrain permettrait à AllianzGI d'accéder à plusieurs marchés importants à forte croissance, notamment la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam. Elle offrirait également l'opportunité de développer davantage les activités d'AllianzGI sur les marchés où elle est déjà bien implantée, notamment à Singapour, à Taïwan et en Indonésie.

Les capacités d'investissement d'AllianzGI et d'UOBAM sont complémentaires. UOBAM offre une solide expertise en matière d'investissement sur les marchés d'Asie du Sud-Est, tandis qu'AllianzGI dispose d'une gamme complète de produits mondiaux fondée sur l'investissement actif. Cette combinaison permettra aux clients de bénéficier d'un accès à un éventail plus large de prestations et de solutions d'investissement innovantes.

En particulier, la plateforme combinée offrira une expertise renforcée en matière d'investissement en Asie du Sud-Est, notamment des stratégies actions régionales et par pays, ainsi que des offres conformes à la charia, tout en favorisant le développement futur de solutions différenciées pour les clients.

Accord de distribution avec UOB

Cette transaction s'accompagne d'un accord de distribution à long terme qui garantit un accès durable au réseau de clients particuliers d'UOB, ce qui témoigne de la confiance de la banque dans la capacité du groupe issu de cette fusion à servir sa clientèle avec des produits innovants.

Basée à Singapour et présente sur huit marchés clés en Asie (Singapour, Brunei, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Taïwan, Japon et Vietnam), UOBAM est un gestionnaire d'actifs bien établi en Asie du Sud-Est, avec 28 MdsEUR d'actifs sous gestion

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.