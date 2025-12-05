AllianzGI : le fonds APDS II a clôturé sa première levée de fonds à 1,2 milliard d'euros

(AOF) - Allianz Global Investors (AllianzGI) annonce la première clôture du fonds mondial Allianz Private Debt Secondaries Fund II (APDS II), y compris les véhicules de transaction associés, à 1,2 milliard d'euros. L'APDS II s'appuie sur les bons résultats de son prédécesseur et suscite un vif intérêt de la part de nombreux investisseurs institutionnels internationaux actuels. L'APDS I a été lancé en septembre 2022 et a effectué sa clôture définitive en décembre 2024.

Conformément à la stratégie de son prédécesseur, l'APDS II se concentre sur les opportunités senior, complétées de manière sélective par des positions opportunistes, et vise à constituer un portefeuille diversifié entre les gérants, les secteurs et les zones géographiques.

Grâce au solide programme de dette privée d'AllianzGI et à son vaste réseau international, les investisseurs de l'APDS II peuvent bénéficier d'un accès à des opportunités des marchés secondaires attractives ciblant les États-Unis, l'Europe et l'Asie.

"Les marchés secondaires deviennent un élément clé des portefeuilles de nombreux investisseurs institutionnels et nous prévoyons que les marchés secondaires de la dette privée continueront de croître dans les années à venir. Nous voyons donc un fort potentiel d'investissement, en particulier dans le crédit privé, et nous sommes impatients de saisir de nombreuses nouvelles opportunités intéressantes pour nos clients", déclare Joaquín Ardit, gérant principal d'Allianz Private Debt Secondaries.