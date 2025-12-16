AllianzGI lance son premier ELTIF de droit français dédié à la dette privée

(AOF) - AllianzGI annonce le lancement de son premier fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) de droit français, entièrement dédié à la dette privée : Allianz Financements Privés. Il s'agit d'une solution sur les marchés privés destinée aux investisseurs particuliers français via des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite (PER). Le fonds investit directement et indirectement dans la dette privée à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur l'Europe, et promeut des caractéristiques sociales et environnementales.

Allianz Financements Privés est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) éligible à l'assurance vie française et au Plan d'Épargne Retraite (PER). Le fonds est classé comme relevant de l'article 8 du SFDR (Règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable.

Cette nouvelle solution permet aux investisseurs de contribuer au financement de l'économie réelle en accordant des prêts à des entreprises mondiales de taille moyenne, en visant une allocation plus importante en Europe que dans d'autres régions.

Allianz Financements Privés combine une approche axée sur le rendement avec un accent particulier sur la gestion des risques et de la liquidité, en investissant dans un portefeuille diversifié en termes de zones géographiques, de secteurs et d'actifs sous-jacents, tout en favorisant les caractéristiques sociales ou environnementales.

Il réalisera des investissements directs et indirects, ces derniers étant principalement des investissements secondaires, avec une allocation plus faible aux investissements primaires et aux co-investissements.

Cet ELTIF s'adresse aux investisseurs qui recherchent des revenus et une diversification de leur portefeuille, tout en s'engageant dans l'investissement durable et sans avoir de besoins importants de liquidités à court terme.

"Forts de notre expertise sur les marchés privés, avec 101 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 19 milliards d'euros en crédit privé, nous nourrissons de grandes ambitions pour cette nouvelle solution, dont les investissements combinent différentes stratégies visant à obtenir une performance ajustée au risque attractive. Nous voulons poursuivre nos efforts pour construire une gamme de solutions innovantes et efficaces sur les marchés privés pour nos clients, y compris à un niveau plus local", a commenté Edouard Jozan, responsable des marchés privés pour AllianzGI.