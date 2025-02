AllianzGI : "La BoE laisse la porte ouverte à d'autres réductions de taux en 2025"

(AOF) - "Nous pensons que la Banque d'Angleterre réduira ses taux de 25 points de base à 4,50 % le 6 février, laissant la porte ouverte à d'autres réductions en 2025 étant donné le rythme anémique de la croissance économique britannique", affirme Ranjiv Mann, gérant obligataire senior chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre (BOE) du 6 février prochain.

L'activité économique du Royaume-Uni a été faible ces derniers mois, les entreprises et les consommateurs continuant à digérer les conséquences du budget adopté à l'automne 2024, la politique fiscale étant désormais moins susceptible de soutenir la croissance du pays en 2025 qu'attendu.

"Les marchés des taux d'intérêt à court terme ont évolué pour refléter des perspectives plus sombres pour l'économie britannique en 2025, avec une réduction de 25 points de base presque entièrement intégrée pour février. Nous pensons que les marchés sous-évaluent le risque de baisses de taux plus agressives en 2025", prévient Ranjiv Mann.

"Nous privilégions une position longue sur les Gilts dans les portefeuilles, à la fois sur une base directe et cross-market par rapport aux Bunds et aux taux canadiens", fait savoir par ailleurs l'analyste.

Le budget d'octobre 2024 a clairement entamé les espoirs d'une reprise plus durable en 2025 et, ces derniers mois, les perspectives économiques du Royaume-Uni se sont quelque peu assombries, avec une stagnation de l'activité des services et de l'industrie manufacturière ainsi qu'un affaiblissement de la confiance des consommateurs.

La marge de manœuvre budgétaire dont dispose le gouvernement a également été érodée, ce qui l'incite à prendre des mesures pour combler tout déficit budgétaire dès mars plutôt que d'attendre le budget d'automne. "Par conséquent, la politique budgétaire devrait moins soutenir la croissance économique du Royaume-Uni en 2025 que ce qui était prévu lors du budget d'octobre", signale Ranjiv Mann.