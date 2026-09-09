AllianzGI franchit le cap du milliard d'euros pour sa stratégie Impact Private Credit

(Zonebourse.com) - Allianz Global Investors (AllianzGI), l'un des principaux gérants d'actifs au monde, annonce le closing final de sa stratégie Impact Private Credit (IPC) après avoir obtenu plus d'un milliard d'euros d'engagements de la part d'investisseurs institutionnels européens majeurs. Lancée en 2024, la stratégie IPC a dépassé son objectif de 800 MEUR en moins de 24 mois, les engagements finaux incluant de nouveaux investisseurs tels qu'un fonds de pension néerlandais et un assureur belge.

La stratégie est classée Article 9 du règlement sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR).

IPC propose des solutions de prêts directs aux petites et moyennes entreprises européennes dont l'activité principale consiste à apporter des solutions positives et mesurables à des défis environnementaux et sociaux importants, offrant ainsi aux investisseurs une solution différenciée qui répond à leurs objectifs en matière d'impact et de développement durable.

IPC est l'une des deux principales stratégies gérées par l'équipe crédit privé européen, codirigée par Alexandra Tixier et Damien Guichard. L'équipe d'investissement est composée de 22 professionnels de l'investissement basés à Paris, Londres, Munich et Rotterdam. L'équipe a réalisé 127 opérations sur le marché intermédiaire à travers l'Europe et gère actuellement près de 9 MdsEUR pour le compte d'Allianz et d'investisseurs tiers.

AllianzGI gère environ 100 MdsEUR d'actifs sur les marchés privés à travers un large éventail de solutions d'investissement.

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