AllianzGI entre sur le marché européen des ETF actifs

(AOF) - Allianz Global Investors, l'un des principaux gérants actifs au monde, annonce son intention de lancer ses premiers fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) actifs pour les investisseurs européens dans le courant de l'année. Après le lancement réussi de ses premiers ETF actifs à Taïwan en 2025, AllianzGI commencera à proposer ce nouveau type de véhicule d'investissement à ses clients sur plusieurs marchés européens au cours du second semestre 2026.

Ce lancement souligne l'engagement d'AllianzGI en faveur de l'innovation produit au profit de ses clients, les ETF actifs répondant aux besoins en constante évolution des investisseurs qui souhaitent combiner les avantages de la gestion active avec la transparence et la liquidité offertes par les ETF.

Les ETF actifs sont devenus un moteur de croissance pour les marchés publics liquides en Europe.

Dans la région, les actifs sous gestion des ETF actifs devraient continuer à croitre, pour atteindre 165 milliards d'euros d'ici 2029, grâce à un TCAC de 25%, ce qui est significatif par rapport au taux de croissance de 10,2% prévu pour le total des actifs sous gestion dans l'ensemble de l'industrie sur le marché européen.

"Notre entrée sur le marché des ETF actifs s'inscrit naturellement dans notre objectif premier qui est de répondre aux besoins diversifiés de nos clients. A mesure que leurs besoins évoluent, nous évoluons avec eux. Nous savons que les ETF actifs sont de plus en plus attractifs pour une partie de notre clientèle car ils offrent un accès rentable aux avantages de l'investissement actif, combiné à une tarification intrajournalière en bourse et à la transparence", a commenté Alexandra Auer, responsable de la distribution EMEA chez AllianzGI.