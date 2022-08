AllianzGI boucle le transfert d’équipes et d’actifs à Voya IM

(NEWSManagers.com) - Allianz Global Investors a achevé fin juillet le transfert de certaines équipes d'investissement américaines et les actifs qu'elles gèrent à Voya IM dans le cadre du partenariat stratégique annoncé mi-mai. Celui-ci comprend un accord de distribution mondial entre les deux sociétés ainsi qu'une participation d'Allianz de 24 % dans Voya IM.Cet accord fait suite à l'interdiction de gestion sur le territoire américain pendant les dix prochaines années décrétée par le régulateur américain Securities & Exchange Commission à l'encontre d'AllianzGI en conséquence de l'affaire des fonds Structured Alpha. Affaire pour laquelle le gestionnaire allemand a aussi écopé d'une amende de plus de 6 milliards de dollars. AllianzGI s'était tourné vers Voya IM afin de lui transférer ses actifs et des négociations autour d'un partenariat stratégique avaient été entamées au mois de mai.La valeur des actifs transférés à Voya IM est de 101 milliards de dollars, dont plus des deux tiers sont gérés pour le compte de clients d'AllianzGI dans le monde. Elle représente 95% des actifs identifiés précédemment, ce qui indique une attrition minimale des clients suite à la transition.