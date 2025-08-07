Allianz: record de profit opérationnel au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 07/08/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Allianz dévoile au titre du premier semestre 2025 un BPA core en progression de 11,3% à 13,99 euros, ainsi qu'un profit opérationnel en hausse de 9,3% à 8,6 milliards, soit le plus haut niveau semestriel de son histoire.



Le volume total des affaires de l'assureur allemand a augmenté de 8,2% (+10,1% en organique) à 98,5 milliards d'euros, avec des hausses pour ses trois segments gestion d'actifs (+3,5%), dommages (+5,3%) et surtout vie-santé (+11,5%).



'La valeur et la pertinence de nos produits nous aident à conserver et à étendre notre base de clients', explique son CEO Oliver Bäte, mettant aussi en avant un accent discipliné sur la productivité et son mix d'activités diversifié.



Ayant ainsi réalisé 54% de son objectif 2025 de profit opérationnel sur le semestre écoulé, Allianz se dit pleinement en voie d'atteindre cet objectif de 16 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard, pour l'année en cours.





