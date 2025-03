Allianz: partenaire des JO jusqu'en 2032 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Allianz et le CIO ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur partenariat mondial olympique et paralympique pour quatre années supplémentaires, soit jusqu'en 2032.



Allianz soutiendra les Mouvements Olympique et Paralympique pour un cycle de Jeux supplémentaire, qui comprend les Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes françaises 2030 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de Brisbane 2032 en Australie réunissant des milliers d'athlètes et des milliards de supporters à l'occasion de compétitions sportives pacifiques et festives.



Partenaire Mondial d'Assurances, Allianz intervient en tant que porteur de risques, fournit une protection aux organisateurs, aux participants et aux spectateurs, et soutient des athlètes en les accompagnant dans leur carrière et via du mentorat.







Valeurs associées ALLIANZ 347,500 EUR XETRA +0,23%