Allianz: nouvelle directrice ART chez Allianz Commercial information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Allianz Commercial fait part de la nomination de Lara Martiner comme nouvelle directrice mondiale du transfert alternatif de risques (ART) chez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), avec effet au 1er avril prochain.



Elle succède à Grant Maxwell qui quittera la compagnie d'assurance allemande à la fin du mois de juin, et conservera ses fonctions actuelles de directrice générale d'Allianz Risk Transfer AG, filiale d'AGCS.



Domaine de croissance stratégique pour Allianz Commercial, l'unité ART a souscrit plus de deux milliards d'euros de primes brutes émises. Lara Martiner a rejoint Allianz en 2011 en tant que directrice juridique et directrice du bureau de Zurich.





Valeurs associées ALLIANZ 353,000 EUR XETRA -0,20%