Allianz-Le bénéfice progresse de 52% au T1, en ligne avec les attentes

Allianz ALVG.DE a fait état mercredi d'une hausse de 52% de son bénéfice net au premier trimestre, conformément aux prévisions, le groupe allemand citant la cession de participations dans des coentreprises en Inde.

L'assureur a indiqué avoir constaté une bonne tenue de sa division dommages et de ses activités de gestion d'actifs, et a confirmé être en bonne voie pour atteindre son objectif annuel.

Le bénéfice net, part du groupe, a atteint 3,69 milliards d'euros sur le trimestre clos en mars, contre 2,42 milliards d'euros un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,65 milliards d'euros, selon un consensus compilé par Allianz.

(Rédigé par Tom Sims et Christina Amann; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)