Allianz: lancement d'un projet de recherche

(CercleFinance.com) - Allianz France annonce le lancement, avec la Fondation du Risque et l'ENSAE Paris, d'une Chaire sur l'Assurabilité des Risques Emergents, réunissant des experts de divers horizons, dans le domaine scientifique des mathématiques actuarielles et de l'industrie de l'assurance.



Ce projet de recherche pluridisciplinaire a pour objectifs d'explorer les risques sous toutes leurs facettes, de développer des modèles et des méthodes d'analyses quantitatives innovantes permettant d'anticiper l'évolution des risques, et d'améliorer leur couverture.



Il contribuera ainsi à transformer le modèle assurantiel pour garantir la résilience des activités d'assurance, rendre efficace la prévention, renforcer l'accompagnement des clients et offrir au plus grand nombre un niveau de protection adapté.





