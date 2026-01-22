 Aller au contenu principal
Allianz investit dans le parc éolien offshore EMYN en France
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:14

Allianz Global Investors indique avoir acquis, pour le compte des compagnies Allianz, une participation de 20,25% dans le parc éolien offshore français de 500 MW des îles d'Yeu et Noirmoutier (EMYN), auprès d'Ocean Winds.

Le projet est en phase finale de construction et représente le premier partenariat entre la groupe d'assurances allemand et Ocean Winds, coentreprise d'EDP Renewables et d'Engie, dans le secteur de l'éolien offshore.

La première production d'électricité a eu lieu en juin 2025, et plus des deux tiers des turbines sont actuellement installées et fournissent de l'électricité renouvelable aux foyers français. Le projet devrait être pleinement opérationnel au 1er trimestre 2026.

"Ce projet marque notre 3e investissement direct dans l'éolien offshore après ceux réalisés aux Pays-Bas et en Allemagne, et constitue notre 1er investissement dans l'éolien offshore en France", précise Mario Skoric, directeur général d'Allianz IM.

Valeurs associées

ALLIANZ
371,800 EUR XETRA +1,01%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

