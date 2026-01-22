Allianz investit dans le parc éolien offshore EMYN en France
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:14
Le projet est en phase finale de construction et représente le premier partenariat entre la groupe d'assurances allemand et Ocean Winds, coentreprise d'EDP Renewables et d'Engie, dans le secteur de l'éolien offshore.
La première production d'électricité a eu lieu en juin 2025, et plus des deux tiers des turbines sont actuellement installées et fournissent de l'électricité renouvelable aux foyers français. Le projet devrait être pleinement opérationnel au 1er trimestre 2026.
"Ce projet marque notre 3e investissement direct dans l'éolien offshore après ceux réalisés aux Pays-Bas et en Allemagne, et constitue notre 1er investissement dans l'éolien offshore en France", précise Mario Skoric, directeur général d'Allianz IM.
