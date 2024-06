Allianz GI s'attend à des épisodes de volatilité sur les spreads souverains

(AOF) - "Les marchés sont entrés dans un nouveau cycle de politique monétaire, avec un contexte qui pourrait être perturbé par la politique, notamment les élections législatives anticipées en France. La Banque centrale européenne (BCE) est partie en premier, confirmant un décalage macroéconomique avec les Etats-Unis. Compte tenu de la tendance baissière de l'inflation en zone euro, la BCE a démarré l'assouplissement de sa politique monétaire avec une première baisse en juin", signale Allianz GI.

Certes, celle-ci devrait continuer à rester vigilante par rapport à des effets de second tour potentiels suite à la hausse des salaires ainsi que les évolutions d'autres coûts, notamment celui du fret maritime.

Mais le cycle est lancé et AllianzGI n'exclut pas 3 baisses supplémentaires d'ici fin 2024. De son côté, la Fed est restée prudente. Mais avec une inflation qui décélère et une activité qui ralentit, elle pourrait adopter une approche plus équilibrée entre ses deux objectifs - stabilité des prix et plein emploi. Selon AllianzGI, cette approche plaide pour une politique plus accommodante, avec une première baisse probablement en septembre, mais aussi un cycle de baisse de taux plus agressif qu'attendu par le marché, notamment des pas de 50 points de base.

Pour Franck Dixmier, global CIO fixed income, "l'environnement de marché est favorable au marché de taux. Le potentiel est plus fort aux Etats-Unis dans un contexte de pentification de la courbe de taux, qui favoriserait les parties courtes et intermédiaires de la courbe. Les parties longues disposent d'un potentiel de baisse des rendements moins attractif, sous l'influence d'une offre record".

"Au sein de la zone euro, les élections législatives anticipées en France signent le retour tonitruant du risque politique. Après une phase d'appétit pour le risque ces derniers mois qui s'était traduit par un tassement des spreads, les investisseurs devraient se montrer de plus en plus discriminants et installer une hiérarchie des spreads plus conforme aux fondamentaux, en intégrant une prime de risque spécifique sur les Etats dont les perspectives budgétaires sont les moins convaincantes. Avec le retour du risque politique en zone euro, nous devons nous attendre à des épisodes de volatilité sur les spreads souverains, dont nous avons déjà fait l'expérience dans le passé", précise, en outre l'analyste.