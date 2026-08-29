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Allianz envisage de racheter le géant de l'assistance routière AA pour £5 mds -Sky News
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 11:35
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L'assureur allemand Allianz

ALVG.DE envisage de racheter AA, géant britannique de l'assistance routière, pour un montant de 5 milliards de livres sterling (5,84 milliards d'euros), rapporte samedi Sky News.

Fondé en 1905 par un groupe de passionnés d'automobile et connue en Grande-Bretagne pour ses dépanneuses de couleur jaune, AA a été introduit en Bourse par ses anciens propriétaires, des fonds d'investissement privés, en 2014, au prix de 250 pence par action, avant d'être retiré de la cote.

Allianz fait partie des rares prétendants, aux côtés de la société de capital-investissement EQT, a avoir engagé des discussions avec les conseillers d'AA en vue d'un éventuel un accord, a indiqué Sky News.

Les propriétaires d'AA ont étudié depuis le début de l'année deux options pour le groupe, dont une introduction en Bourse à Londres, a précisé la chaîne de télévision.

Sollicités, Allianz et AA ont refusé de s'exprimer.

Le Financial Times avait rapporté l'année dernière qu'AA envisageait une cession pour 5 milliards de livres sterling et recherchait des acquéreurs.

(Rédigé par Preetika Parashuraman à Bangalore; version française Claude Chendjou)

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