Allianz: Bénéfice au T3 +15% après le relèvement des perspectives

Des drapeaux avec le logo d'Allianz, le plus grand assureur d'Europe, sont photographiés à Munich

Allianz a affiché vendredi une hausse de 15% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, au-dessus des attentes, au lendemain de relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Le bénéfice de l'assureur allemand a été favorisé par la solidité des activités dans le domaine de l'assurance dommages et par la faiblesse des pertes dues aux catastrophes naturelles, indique un communiqué.

Le bénéfice net part du groupe s'élève à 2,85 milliards d'euros pour les trois mois à fin septembre, contre 2,47 milliards d'euros l'année précédente et 2,68 milliards d'euros attendus dans un consensus d'analystes.

Jeudi, Allianz a revu à la hausse sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, le groupe déclarant qu'il réaliserait "très probablement" un bénéfice d'exploitation compris entre 17 milliards et 17,5 milliards d'euros sur l'année.

Ce chiffre est à comparer à la fourchette de 16 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard, fixée au début de l'année par Allianz.

(Rédigé par Tom Sims et Alexander Huebner, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)