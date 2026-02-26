Allianz affiche un bénéfice net record en 2025

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Le premier assureur européen Allianz a annoncé jeudi un bénéfice net part du groupe record de 10,8 milliards d'euros sur l'année 2025, en hausse de 8,5% sur un an, grâce à un moindre impact des catastrophes naturelles.

Le bénéfice d'exploitation, un indicateur clé de performance, a lui aussi atteint un record, à 17,4 milliards d'euros, légèrement mieux qu'attendu par un panel d'analystes sondé par Factset et porté par toutes les divisions, selon un communiqué.

L'assureur allemand prévoit d'atteindre un niveau similaire en 2025, avec une marge de variation de plus ou moins 1 milliard d'euros, a-t-il précisé.

En 2025, le chiffre d'affaires du rival d'Axa a totalisé 186,9 milliards d'euros, en hausse annuelle de 4%%, portée par la branche dommages (+4,7%) et vie-santé (+3,7%), et dans une moindre mesure par la gestion d'actifs (+2,2%), dans un environnement de taux en recul.

L'activité dommages, avec un résultat d'exploitation tout proche de 9,0 milliards, meilleur qu'attendu par l'assureur, a profité d'un moindre impact des sinistres liés aux catastrophes naturelles, à 1,12 milliard d'euros, en diminution de 37% sur un an. Les principaux événements sur le quatrième trimestre ont concerné diverses catastrophes en Australie.

Dans la gestion d'actifs, les fonds gérés pour compte de tiers ont atteint un niveau record de 1.990 milliards d'euros à fin décembre, grâce à d'importants flux nets qui ont compensé un impact négatif sur les changes.

D'octobre à décembre, Allianz a dégagé un bénéfice opérationnel de 4,3 milliards d'euros, en hausse de 3% sur un an.

L'assureur propose de relever de 11 % son dividende, à 17,10 euros par action. Il a annoncé mercredi soir un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 2,5 milliards d'euros, qui débutera en mars et devra être achevé au plus tard le 31 décembre 2026.