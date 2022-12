AllianceBernstein va lancer un fonds sur les champions de la diversité et de l'inclusion

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine AllianceBernstein (AB) s'apprête à lancer un fonds actions, Diversity Champions Equity Portfolio, sur les entreprises ayant les pratiques les mieux réputées en matière de diversité, égalité et inclusion (DEI), selon les informations de NewsManagers. AB investira dans les émetteurs qui sont leaders dans leurs pratiques et politiques DEI pour attirer et retenir les talents issus de la diversité et fournissent des produits/services visant à résoudre les problématiques sociales liées.

Afin d'identifier les champions de la diversité, AB établit en premier lieu un univers investissable d'émetteurs dont il estime qu'ils sont alignés sur les objectifs de développement durable relatifs aux DEI. Le gestionnaire se focalise ensuite sur divers piliers : l'approche de l'émetteur sur la diversité, les pratiques de recrutement, le développement des talents, les avantages et politiques DEI, la culture d'entreprise, et l'exploitation de la diversité pour augmenter la productivité et l'innovation.

Le fonds sera investi au moins à 80% dans des titres que le gestionnaire estime être des champions de la diversité.