AllianceBernstein se renforce en Suisse

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine AllianceBernstein a recruté Peter Leffler, un expert de la distribution, en qualité de directeur et " financial institutional adviser " sur le marché suisse. Dans ses nouvelles fonctions, Peter Leffler sera notamment responsable du développement des relations avec les intermédiaires financiers dans la région. Il est directement rattaché à Martin Dilg, responsable de la distribution wholesale dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez Alliance Bernstein.

Avant de rejoindre AllianceBernstein, Peter Leffler travaillait chez J.P. Morgan Asset Management en qualité de conseiller clientèle senior. Il est également passé chez Swiss & Global Asset (deux ans), UBS (cinq ans) et Julius Baer (deux ans).