AllianceBernstein achète CarVal Investors pour 750M$

(NEWSManagers.com) - AllianceBernstein a annoncé ce 17 mars l'acquisition de CarVal Investors, un spécialiste américain des marchés privés. La filiale newyorkaise d'Axa va débourser 750 millions de dollars pour en obtenir la totalité du capital, et pourrait y ajouter des compléments de prix (earnout) sur plusieurs années en fonction d'objectifs non-précisés.

La cible compte 14,3 milliards de dollars d'encours sous gestion, investis dans le crédit opportuniste et décoté, les infrastructures d'énergies renouvelables, le specialty finance et l'investissement dans les transports. AllianceBernstein espère tirer partie de la complémentarité de CarVal avec son propre département d'investissement privé, avec désormais 50 milliards de dollars d'encours agrégés sur cette classe d'actifs. L'acquéreur va conserver la direction actuelle de CarVal, qui continuera à opérer de manière indépendante depuis Minneapolis, et les 190 employés.

L'assureur américain Equitable Holdings, filiale d'Axa, s'est engagé à investir 750 millions de dollars dans diverses stratégies de CarVal. Cet investissement constituera une fraction des 10 milliards de dollars de son actif général à investir sur les stratégies de marchés privés d'AllianceBernstein.