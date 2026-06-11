AllianceBernstein a mandaté BBH pour soutenir le lancement de ses ETF en Europe

La société de conservation et d’administration de fonds Brown Brothers Harriman (BBH) a été sélectionnée par le gestionnaire américain AllianceBernstein (AB) pour soutenir le lancement tout récent de son activité d’ETF Ucits gérés activement en Europe. Les nouveaux ETF sont domiciliés au Luxembourg et s’inscrivent dans la structure faitière existante que BBH gère déjà pour la gamme de fonds luxembourgeois d’AB.

« L’expansion de notre plateforme d’ETF en Europe est une priorité stratégique majeure pour notre activité mondiale », assure dans un communiqué Julie Gunts, responsable mondiale de la stratégie et des partenariats ETF chez AllianceBernstein.

BBH emploie 6.000 salariés dans le monde et compte une forte présence au Luxembourg. Quant à AB, la société de gestion revendique un total de 839 milliards de dollars d’encours gérés. A l’échelle mondiale, elle gère seulement autour de 17 milliards de dollars répartis dans 27 ETF aux Etats-Unis, en Asie et en Australie. Le marché européen a été ouvert via des ETF actifs obligataires en avril dernier.

Réjane Reibaud