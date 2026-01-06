Alliance stratégique entre AWS et AUMOVIO pour l'accélération du transport autonome
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 15:25
L'équipementier AUMOVIO a désigné Amazon Web Services (AWS) comme son fournisseur de nuage informatique privilégié pour le développement de la conduite autonome. Cette collaboration intègre des capacités d'IA générative et agentique afin de traiter massivement les données issues de millions de scénarios routiers.
Désormais, les ingénieurs peuvent interroger les bases de données en langage naturel pour identifier des situations critiques, comme des passages de piétons nocturnes sous la pluie, réduisant des semaines de recherche manuelle en quelques instants.
Ismail Dagli, membre du conseil d'administration d'AUMOVIO, a précisé que cette alliance permet de transformer efficacement les données en "informations exploitables au sein d'environnements complexes".
Ce socle technologique servira au déploiement à grande échelle des camions autonomes d'Aurora, dont la production industrielle est programmée pour 2027. AUMOVIO fournira également un ordinateur de secours spécialisé pour garantir une sécurité redondante en cas de défaillance du système principal.
A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre Amazon affiche un repli modéré de 0,2% en préouverture et au lendemain d'une hausse de 2,9%.
Valeurs associées
|233,6350 USD
|NASDAQ
|+0,25%
A lire aussi
-
Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite
-
par Jamie McGeever La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant ... Lire la suite
-
Le groupe a convié, ce jour, les instances représentatives du personnel à une réunion d'information en vue de leur consultation sur un projet de regroupement des sites administratifs franciliens sur un site unique situé à La Défense, qui se tiendra le 15 janvier ... Lire la suite
-
par Julien Pretot Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina sont de nouveau dans les délais, la production de neige et les travaux d'infrastructure progressant bien sur tous les sites, a déclaré Johan Eliasch, le président de la Fédération internationale de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer