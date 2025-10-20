Alliance entre Kering et L'Oréal dans le domaine de la beauté et du bien-être

(AOF) - Kering et L’Oréal ont annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. L'accord, comprenant la cession de Creed et l'établissement des licences de 50 ans pour les Maisons iconiques de Kering, s'élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l'opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

"Cet accord ferme couvre l'acquisition de la Maison Creed par L'Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité", précise un communiqué du géant du luxe.

Prévu sous la forme d'une co-entreprise à 50/50, il permettra de créer des expériences et des services combinant les capacités d'innovation de L'Oréal et la connaissance approfondie des clients du luxe de Kering.

Ce partenariat comprend les droits de conclure un accord de licence exclusif d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de l'accord de licence existant.

Kering accordera également à L'Oréal les licences exclusives d'une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution de produits parfum et beauté pour Bottega Veneta et Balenciaga, à compter de la réalisation de l'opération.