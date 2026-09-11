Alliance Entertainment bondit après des résultats du T4 supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action du distributeur de produits de divertissement Alliance Entertainment AENT.O progresse de 90,7% à 10,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Le titre devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis son introduction en bourse en mars 2021, si ces gains se maintiennent

** La société annonce un BPA ajusté de 6 cents au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1 cent – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre, à 268,1 millions de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 235 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 a progressé de 8% en glissement annuel pour atteindre 1,15 milliard de dollars

** Le titre a reculé de 31,8% depuis le début de l'année, à la dernière clôture