ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2026

ADC SIIC

Informations règlementées

RESULTATS SEMESTRIELS 2026

Bruxelles, le 28 septembre 2026, à 18h30

Faits Marquants

Patrimoine

35,0 Millions d’euros

(en juste valeur, y compris les minoritaires)

Résultat net consolidé

Part du groupe

- 265 K€

Résultat global

Part du groupe

- 7 K€

ANR

0,348 € / Action

Cours du 25/09/2026 :

0,056€ / Action

Un patrimoine immobilier évalué à

35,0 Millions d’euros hors droits selon les expertises réalisées au 30 juin 2026.





35,0 Millions d’euros hors droits selon les expertises réalisées au 30 juin 2026. Un patrimoine de 31,1 M€ composé de la majeure partie des murs d’un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8 ème ).





). Et d’un appartement parisien (7 ème ) de 3,9 M€ (valeur de la nue-propriété).

Une participation de 20,0 M€ dans la société Dual Holding.





Une participation de 5,0 M€ dans la société Hillgrove Investments Group, copropriétaire à 50% via une filiale, d’un bien immobilier situé dans le centre de Londres.





Chiffres clés de l’activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique

(En milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 Patrimoine immobilier en juste valeur 35 030 35 030 Autres Actifs non courants 820 889 Titres mis en équivalence (Dual Holding et Hillgrove Investments Group) 24 950 24 841 Actifs courants (hors immeubles de placement) 7 816 7 980 (dont trésorerie et équivalent de trésorerie) 4 198 4 762 Total Actif 68 616 68 739 Capitaux propres (part du groupe) 46 877 46 884 Intérêts minoritaires (1) 5 329 5 511 Endettement financier courant et non courant 802 864 Passifs courants & non courants hors financier 15 609 15 480 Total Passif 68 616 68 739 (1) Les intérêts minoritaires reviennent à l’associé minoritaire (15,01%) de la société BASSANO DEVELOPPEMENT

Etat du résultat net et du résultat global synthétique 30/06/2026 30/06/2025 (En milliers d'euros) Revenu brut des immeubles 458 563 Revenus nets des immeubles 332 420 Variation de valeur des immeubles de placement (54) - Résultat de cession - - Contribution nette des immeubles de placement 278 420 Charges et produits opérationnels (935) (426) Autres dotations et reprises 409 (102) Résultat opérationnel (247) (107) Variation de juste valeur des actifs financiers 300 (113) Autres produits et charges financiers 44 13 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (148) (1 406) Résultat avant financement et impôts (51) (1 613) Coût de l'endettement financier brut (170) (173) Résultat avant impôts (221) (1 787) Impôts sur le résultat (5) - Résultat net Consolidé (226) (1 787) Intérêts minoritaires 39 47 Résultat net, part du groupe (265) (1 834) Ecart de conversion sur les états financiers d’une activité à l’étranger 258 (25) Résultat global consolidé part du groupe (7) (1 859)

Résultats

Au 30 juin 2026, les revenus nets du groupe s’établissent à 332 K€, en baisse de 88 K€ par rapport au 30 juin 2025. Cette baisse s'explique principalement par l'effet, sur le seul premier semestre 2026, de la non-indexation des indemnités d'occupation du locataire HFCE.

Les charges et produits opérationnels hors immeubles s’établissent à -935 K€, comprenant principalement l’avoir émis en faveur du locataire HFCE pour un montant de 477 K€ HT (non-indexation des loyers). L’avoir est imputé sur les loyers du locataire jusqu’au mois d’octobre 2026.

Cette charge est compensée par la reprise de provision de 477 K€HT, le résultat de cette opération est par conséquent nul sur la période.

La quote-part des sociétés mises en équivalence est de - 148 K€. Dual Holding contribue pour

+ 34 K€, et Hillgrove Investments Group pour - 182 K€ (dont - 144 K€ de variation de juste valeur de l’immeuble).

Le résultat net consolidé, part du groupe, s’élève à – 265 K€, avec une variation de la juste valeur des immeubles de -54 K€ pour le semestre,

Le résultat global consolidé part du groupe est de – 7 K€.

Patrimoine

La valeur du patrimoine ressort à 35,0 M€ au 30 juin 2026, inchangée par rapport au 31 décembre 2025.

Le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé principalement de la majeure partie des murs d'un hôtel 4 étoiles de 4 049 m² ainsi que de 700 m² de commerces associés sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème) pour une valeur de 31,1 M€. Le groupe détient également la nue-propriété, évaluée à 3,9 M€, d'un appartement de 270 m² à Paris (7ème).

Le patrimoine immobilier a été évalué par des experts reconnus et certifiés RICS.

L’actif rue du Faubourg St Honoré à Paris est détenue à 85% par ADC SIIC et à 15% par une autre foncière cotée SIIC.

Au 30 juin 2026, la société Alliance Développement Capital SIIC détient également une participation de 27% dans la société DUAL HOLDING dont la valeur est de 20,0 M€ ainsi qu'une participation de 50% dans la société HILLGROVE INVESTMENTS GROUP SA dont la valeur est de 5,0 M€. Ces deux sociétés sont consolidées par mise en équivalence

Situation nette consolidée (part du groupe)

La situation nette consolidée, part du groupe, est stable et ressort à 46,9 M€ (contre 46,9 M€ au 31 décembre 2025). Cette stabilité résulte de deux effets de sens opposé : le résultat de la période, pour ‑0,26 M€, et l'écart de change sur les participations mises en équivalence, pour +0,26 M€.

Concernant le litige fiscal portant sur le régime SIIC toujours en cours et formellement contesté, les estimations des conséquences, fondées sur les différentes hypothèses de résolution du litige, conformément à la norme IFRIC 23.11 b, ont été revues. Un complément de 5 K€ a été comptabilisé sur cette période, portant le passif d’impôt non courant à un total de 731 K€ pour 3.3 M€ de redressements contestés.

Actif net Réévalué

ACTIF NET REEVALUE HORS DROITS 30/06/2026 31/12/2025 (En milliers d’euros) Situation nette consolidée (part groupe) 46 877 46 884 Total 46 877 46 884 Nombre d'actions (1) 134 780 479 134 780 479 ANR par Action 0,3478 0,3479

(1) 1 147 640 actions d’autocontrôle au 3 0 juin 202 6 et au 31 décembre 202 5 .

L’actif net réévalué est stable à 0,3478 € par action.

Application anticipée de la norme IFRS 18 – Présentation et informations à fournir dans les états financiers

Le Groupe a décidé d’adopter par anticipation, à compter des comptes consolidés semestriels clos le 30 juin 2026, la norme IFRS 18 « Présentation et information à fournir dans les états financiers », publiée par l’IASB en avril 2024 et homologuée par l’Union européenne (Règlement (UE) 2026/338 de la Commission du 16 février 2026). IFRS 18 remplace IAS 1 « Présentation des états financiers » et est d’application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ; une adoption anticipée est autorisée.

Une note détaillée sur le passage d’IAS 1 à IFRS 18 est présente dans le rapport financier semestriel.

Évènements postérieurs au 30 juin 2026

Néant.

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Les comptes au 30 juin 2026 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 28 septembre 2026. Il est précisé que les procédures d’audit ont été effectuées et que le rapport d'examen limité est en cours d’émission.

Alliance Développement Capital SIIC , foncière de droit belge, cotée au compartiment C d’Euronext Paris.

La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : BE0974269012

Pour plus d’informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

Pièce jointe