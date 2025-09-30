ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

ADC SIIC
Société Européenne au capital de 20.572.093,32 euros
Siège social : Avenue de l'Astronomie, 9 – 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Belgique)
R.P.M. BRUXELLES 0526.937.652
Bruxelles, le 30 septembre 2025
A 18 heures 15
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025
Information réglementée
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.adcsiic.eu dans la rubrique « Rapports financiers ».
