 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 911,00
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025
information fournie par GlobeNewswire 30/09/2025 à 18:15

ADC SIIC

Société Européenne au capital de 20.572.093,32 euros
Siège social : Avenue de l'Astronomie, 9 – 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Belgique)
R.P.M. BRUXELLES 0526.937.652

Bruxelles, le 30 septembre 2025
A 18 heures 15

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2025

Information réglementée

La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.adcsiic.eu dans la rubrique « Rapports financiers ».

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank